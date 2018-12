«Cal fer desaparèixer el mur que separa la colònia del riu Llobregat»

«Quan vam veure per primera vegada la colònia Viladomiu Vell vam tenir la sensació que l'espai natural que conté està força desaprofitat», explica l'alumna Elba Azpillaga, que, juntament amb els seus companys Xabier Sarasola i Aitor Expósito, formen part dels alumnes de l'Escola d'Arquitectura del Vallès que centren el seu treball de final de màster a elaborar projectes de millora per al patrimoni industrial de Gironella.

Segons els tres estudiants, la colònia Viladomiu Vell no està integrada al seu entorn natural a causa d'un mur que separa els edificis dels horts, el canal i el riu Llobregat. «El mur impedeix veure el riu i la vegetació de l'entorn», considera Aitor Expósito. I Elba Azpillaga destaca que «la vegetació que rodeja l'antiga colònia no s'hauria de desaprofitar i s'hauria de convertir en un espai agradable on els veïns poguessin passejar».

D'aquesta forma, els tres estudiants van decidir centrar el seu projecte de final de màster a intentar integrar la colònia amb aquest entorn natural. «La millor opció per aconseguir-ho és destruint el mur que separa els habitatges del riu», explica Xabier Sarasola. Comenta que el seva proposta pretén «enderrocar el mur de pedra i construir passarel·les de fusta que accedeixin a l'entorn del riu Llobregat».

«El conjunt de la colònia, amb la fàbrica i els habitatges, queda alçat respecte al riu Llobregat», apunta Elba Azpillaga. Per tant, «si el mur desaparegués els veïns tindrien una vista molt bonica de l'entorn natural que queda a sota», destaca.

La seva proposta va ser una de les més ben considerades entre els veïns de Viladomiu Vell. De fet, el president de l'associació de veïns, Pere Clotet, considera que «cal fer més accessible el riu Llobregat i arreglar els camins naturals per fer més agradable l'entorn de la colònia».