Cinc escoles repeteixen el projecte solidari de La Marató

Cinc associacions de mares i pares de cinc escoles del Berguedà, conjuntament amb professors i alumnes dels centres, repeteixen aquest desembre el projecte solidari per col·laborar amb La Marató de TV3. Es tracta de les AMPA de les escoles Sant Joan de Berga, Santa Maria d'Avià, Xarxa de Berga, la Valldan i la Llar Santa Maria de Queralt, que un any més treballen en la iniciativa «Posa un àngel a casa», amb l'organització de tallers per a la confecció dels angelets de La Marató que posteriorment posaran a la venda per recollir fons per a la investigació per al càncer. La iniciativa va néixer el 2012 per donar suport a un cas particular, llavors també en una edició de La Marató dedicada al càncer. Des d'aquell any, diversos centres i altres agents s'han sumat a la proposta solidària. Enguany també hi participarà l'Escola Municipal de Música de Berga i s'afegeixen al projecte l'Associació de Persones Afectades pel Càncer del Berguedà Ginkgo i la Llar Santa Maria de Queralt. Els àngels es vendran durant els propers dies als centres i també en activitats al carrer.