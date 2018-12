Els clubs esportius de Berga s'uneixen per complir la voluntat d'en Casalets

Quatre clubs esportius de Berga s'han unit per primera vegada per impulsar una activitat conjunta: un campus multiesportiu de Nadal per promoure la pràctica d'esports entre els joves. El Club Esportiu Berga, el Club Bàsquet Berga, el Club Handbol Berga i els Mountain Runners del Berguedà concentren esforços per oferir tres dies d'activitat amb la voluntat d'atraure joves entre 5 i 16 anys que vulguin provar les disciplines esportives, a banda dels joves que ja són membres dels clubs impulsors.

La iniciativa, batejada com a Campus Casalets, compleix una de les darreres voluntats de Josep Maria Casals, conegut com a Casalets, el popular home d'entitats de Berga traspassat fa un any. «Hem volgut mantenir el desig del Casalets i agrupar-nos per promoure l'esport entre els més joves», explicava aquesta setmana en roda de premsa Marc Pons, president del Club Handbol Berga. Casalets va morir el novembre de l'any passat. Mesos més tard, es va fer públic el seu testament, en què deixava prop de 29.000 euros a diverses entitats en les quals havia col·laborat, entre elles el Club Esportiu Berga, el Club Bàsquet Berga i el Club Handbol Berga. Un dels seus desitjos era que aquests diners es destinessin a promoure activitats esportives a la ciutat o bé en l'organització de tornejos conjunts entre els clubs. Seguint aquesta voluntat, els responsables de les tres entitats esportives, a les quals s'ha sumat els Mountain Runners, han apostat per fer un primer acostament, que esperen que «sigui el primer de més projectes junts».

Aquest campus multiesportiu tindrà lloc els propers 27, 28 i 29 de desembre, al matí, a la zona esportiva i al camp municipal de futbol, i els joves inscrits podran practicar totes les disciplines (futbol, bàsquet, handbol i trail) per grups d'edat. «Volem que sigui una oportunitat per als nois que ja formen part dels clubs, perquè puguin desconnectar i provar altres disciplines, i a la vegada obrir-nos a tots els infants de la ciutat i la comarca que vulguin practicar esport aquests dies», va apuntar Sergi Torrabadella, director esportiu del Club Esportiu Berga.

Tal com va detallar Ivan Camps, coordinador dels Mountain Runners, els infants podran practicar totes les disciplines en els tres dies del campus gràcies a la col·laboració dels monitors dels mateixos clubs esportius.

Les inscripcions es podran fer a través dels clubs esportius i també a partir de les visites que els membres de les entitats faran als centres educatius. Els interessats a apuntar-s'hi i que no tinguin cap vinculació amb algun dels clubs, poden dirigir-se a les oficines del Club Esportiu Berga, a les instal·lacions del camp de futbol municipal, o bé a la seu dels Mountain Runners del Berguedà, al carrer del Roser.

Per inscriure's caldrà omplir un formulari, fer el pagament al número de compte bancari que consta en el tríptic informatiu, i lliurar aquest document en algun dels punts d'inscripció juntament amb el resguard del pagament. El preu per als tres dies serà de 45 euros per als socis dels clubs i de 55 per a la resta. La data límit per inscriure-s'hi serà el proper 14 de desembre.



Quina esportiva a Berga

Els quatre clubs esportius han apostat, com a activitat prèvia a les festes de Nadal, per organitzar la primera quina esportiva a la ciutat. Aquesta sessió de bingo, que segons els organitzadors estarà plena de sorpreses, tindrà lloc el proper 22 de desembre al pavelló d'esports. En els propers dies es donaran a conèixer els detalls per poder-hi assistir.