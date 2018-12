Editen el primer llibre il·lustrat perquè els joves s'acostin a la Fia-faia

Acostar la Fia-faia als més joves a través d'un llibre amb il·lustracions que facin més atractiu a infants i adolescents conèixer una de les tradicions més ancestrals que es conserven a l'alt Berguedà. L'editorial Mediterrània ha encar-regat un projecte a l'historiador berguedà Xavier Pedrals, director de l'Arxiu Comarcal del Berguedà i coneixedor de la festa, i al ninotaire, també berguedà, Kap, que ha estat l'encarregat d'il·lustrar les pàgines d'aquest llibret. La presentació oficial es farà el proper dissabte 8 de desembre en una doble sessió: a 2/4 de 6 de la tarda a Sant Julià de Cerdanyola i a 2/4 de 8 del vespre a Bagà, les dues localitats que celebren la Fia-faia.

L'historiador Xavier Pedrals ha explicat a Berguedà Setmanal que ja fa uns anys que hi havia la intenció d'editar un llibre dirigit al públic adolescent que recollís la tradició de totes les festes de foc del Pirineu. «Finalment, per la complexitat d'unificar totes aquestes celebracions, que tenen un mateix fil conductor però moltes diferències, va quedar aparcat», ha explicat. Ara fa uns mesos, l'editorial Mediterrània va interessar-se per editar un llibre per al públic juvenil exclusivament de la festa de la Fia-faia, dins de la seva col·lecció Una mar d'històries. Segons Pedrals, l'objectiu és arribar al públic més jove, entre 6 i 14 anys, «i és per això que el text està escrit d'una manera planera i acompanyat de les il·lustracions que el fan molt més atractiu». L'historiador ha volgut destacar, però, que «no és un conte, ja que el que s'explica en els textos és la història de la Fia-faia», és a dir, els orígens de la festa, com se celebra, els espais on es desenvolupa i altres curiositats que envolten la seva història. Per altra banda, també ha afegit que «qualsevol persona adulta que tingui a les mans aquest llibre també podrà conèixer la festa. No és que sigui exclusiu per a infants».

Una de les característiques que el fan diferent al que s'ha editat fins ara sobre la festa és que s'han elaborat dibuixos expressament per als textos. «El Kap ha fet una proposta molt encertada a partir del que hem considerat que calia mostrar a cada pàgina acompa-nyant a cada text», diu Pedrals, «perquè els lectors puguin tenir una imatge molt acurada del que s'explica en cada moment». En aquest sentit ha concretat que es tracta d'il·lustracions, i no de caricatures, que és pel que més es coneix el dibuixant Kap, col·laborador també de Regió7.

De moment se n'han editat 300 exemplars i es posaran a la venda el proper dissabte 8 de desembre després de les respectives presentacions als dos municipis protagonistes de la celebració.