Guardiola canviarà la sorra per la gespa artificial al camp de futbol municipal

Guardiola de Berguedà substituirà la sorra per la gespa artificial al camp de futbol municipal. L'Ajuntament de Guardiola de Berguedà té entre mans un projecte per millorar aquestes instal·lacions esportives amb l'objectiu de donar resposta a l'activitat generada a l'alt Berguedà amb l'impuls del futbol a través de la creació del CCR Alt Berguedà. Aquest club, actiu des del 2016, va unificar en una les propostes esportives de Guardiola de Berguedà, la Pobla de Lillet i Bagà per aconseguir més força i tenir més jugadors que si els clubs funcionessin de manera independent en cadascun dels municipis.

Alguns d'aquests equips s'entrenen i juguen setmanalment al camp municipal de Guardiola de Berguedà, històricament de sor-ra. És per això, amb l'objectiu d'oferir una millor infraestructura al club i permetre'ls desenvolupar la seva activitat el màxim de bé, que el consistori ha apostat per la projecció de la substitució de la sorra per la gespa artificial. Es preveu que properament es dugui a terme la instal·lació de la gespa, després d'estudiar els projectes corresponents per a una inversió que s'acostarà als 250.000 euros, segons van avançar fonts municipals fa unes setmanes.



Tancament de la pista

Paral·lelament, el consistori guardiolenc també ha engegat la construcció de la sala polivalent a l'espai on hi havia l'antic pavelló. Aquest equipament va haver-se d'enderrocar per motius de seguretat i en els darrers anys s'hi ha mantingut una pista oberta. El projecte, pendent des de fa prop d'una dècada, preveu ara tancar aquesta pista per convertir-la en un espai per a actes multitudinaris, que no han de ser exclusivament esportius. El projecte està finançat per la Diputació de Barcelona i té un pressupost d'uns 400.000 euros, segons fonts municipals.