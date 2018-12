Idear el futur de la colònia Viladomiu Vell

El fum i el soroll dels telers de l'antiga colònia Viladomiu Vell de Gironella han desaparegut, però l'espai industrial encara continua sent la casa d'un centenar de veïns que surten amb les cadires a peu de carrer a prendre la fresca. Des de fa dos mesos, la colònia s'ha convertit en un espai de treball per una cinquantena d'estudiants d'Arquitectura que centren el seu treball de final de màster a elaborar projectes de millora per al patrimoni industrial de Gironella. Encara que les propostes dels estudiants no són vinculants, el seu objectiu és presentar idees que siguin realistes i viables.

La majoria dels projectes dels estudiants de l'Escola d'Arquitectura del Vallès estan vinculats a la colònia Viladomiu Vell, però també hi ha projectes per a les colònies de Cal Metre i Viladomiu Nou. Els principals objectius que es proposen són integrar la colònia a l'entorn natural, millorar les condicions de l'espai públic i els habitatges i evitar la despoblació de les colònies. Respecte a aquest últim objectiu, un grup d'estudiants ha ideat la creació d'un centre d'alt rendiment a la colònia Viladomiu Vell. «Construir un centre destinat a l'esport promouria l'ambient a la colònia, ja que les persones que viuen al centre de Gironella es desplaçarien fins aquí», sosté l'alumna Anna Pedret.

Millorar la relació entre l'espai industrial i la natura ha sigut l'objectiu de força projectes. «Una forma de relacionar l'habitatge amb l'exterior seria crear un sòl més tou per poder plantar flors i així millorar l'estètica de la via degradada», explica l'alumna Lola Goyanes. Entre les propostes, també hi ha la idea de construir una passarel·la de fusta que permeti fer un passeig al voltant dels horts i travessar el canal. També s'hi inclouen projectes relacionats amb l'habitatge, com ara l'adaptació dels edificis a les necessitats de la gent gran, instal·lant ascensors i creant més calidesa a la llar.

Els veïns de la colònia Viladomiu Vell van tenir l'oportunitat d'escoltar el conjunt de propostes dels futurs arquitectes dissabte passat (vegeu edició del 25 de novembre). L'objectiu d'aquesta trobada era fomentar un intercanvi d'opinions entre veïns i alumnes. De fet, els projectes presentats estan en una fase inicial i els definitius s'enllestiran a la primavera. Els veïns es van mostrar escèptics a l'hora de valorar la possible execució dels projectes.

L'alcalde de Gironella, David Font, apunta que «l'Ajuntament valorarà la viabilitat dels projectes un cop els alumnes enllesteixin els treballs definitius i presentin un pressupost per a cadascun d'ells». Destaca que, dels projectes que incideixen en l'espai públic, «m'ha cridat l'atenció la proposta de construir una passarel·la de fusta que travessi el canal i relacioni la colònia amb la natura».