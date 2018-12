La Pobla de Lillet celebra la Fira de l'Allioli de Codony, avui

La Pobla de Lillet celebra avui, dissabte, la setena edició de la Fira de l'Allioli de Codony i el Mercat de Nadal, una mostra centrada en aquest tradicional producte arrelat a la comarca amb l'objectiu de donar-lo a conèixer i de dinamitzar l'activitat comercial i turística al municipi.

La mostra de parades amb productes d'artesania i agroalimentació s'allargarà durant tot el dia al centre del poble. També hi haurà productes i articles nadalencs. A banda del mercat, s'han organitzat diverses activitats relacionades amb el producte estrella, com és el cas del concurs d'allioli de codony i demostracions en públic per ensenyar com s'elabora. El dia s'iniciarà amb un esmorzar típic de la fira també amb allioli de codony.