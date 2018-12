El Serra de Noet destaca al concurs per combatre la violència de genere entre joves

Quatre alumnes de l'institut Serra de Noet de Berga van gua-nyar el primer premi del 8è Concurs Nosaltres també diem no a la violència, un projecte que busca sensibilitzar en temes de violència de gènere entre els joves. Durant l'acte, que va tenir lloc al Local de Joves de Berga en el marc del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones, també es van poder votar els millors cartells del concurs. En total, es van presentar 29 cartells, elaborats per 73 alumnes de 4t d'ESO. En la categoria de vídeos es van presentar 22 treballs, elaborats per 115 alumnes de 4t d'ESO de cinc centres de secundària del Berguedà: l'institut de Puig-reig, l'institut Pere Fontdevila de Gironella, l'escola Vedruna, l'institut Serra de Noet i l'institut Guillem de Berguedà, de Berga.