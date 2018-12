«Volem fer transitable el túnel per on passava el tren de les fàbriques tèxtils»

«Quan les fàbriques encara treien fum, un tren connectava les diferents colònies de Gironella. Avui en dia, però, la connexió entre les antigues fàbriques tèxtils del territori s'està perdent». Aquesta és la reflexió dels estudiants d'Arquitectura del Vallès Marc Ruiz i Carlos López, que participen en l'elaboració de projectes per millorar el patrimoni industrial del municipi del Berguedà. En concret, la seva proposta pretén recuperar un element que ajudarà a potenciar la connexió entre les colònies de Gironella. Es tracta del túnel, situat entre Viladomiu Vell i Viladomiu Nou, per on antigament passava el tren que comunicava les fàbriques.

«Les vies del tren a l'interior del túnel encara es conserven però la foscor que hi ha ara a l'espai amaga el valor històric que té aquest passatge», afirma un dels alumnes, Marc Ruiz. Per tal de convertir-lo en un espai transitable, «es podrien crear obertures naturals perquè hi entrés la llum i crear petits miradors des d'on contemplar el paisatge, ja que el túnel se situa en un espai elevat», explica Carlos López. També indiquen que es podrien col·locar cartells on s'expliqués la història d'aquest túnel i del tren que hi passava. Remarquen que l'objectiu final és integrar el túnel dins del recorregut de les fàbriques tèxtils de Gironella. «Si es recuperés el túnel, la gent del poble o els forans podrien fer passejos per les antigues fàbriques passant pel túnel que comunicava Viladomiu Nou amb Viladomiu Vell», destaca Marc Ruiz. I apunta que «Viladomiu Vell és una colònia que queda aïllada i el túnel podria facilitar la connexió amb Viladomiu Nou».

Entre els veïns va ser un els projectes que més van cridar l'atenció. L'alcalde de Gironella, David Font, considera que seria una bona opció per reforçar el camí de les colònies de Gironella.