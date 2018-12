48 equips jugaran al Torneig de Futbol Casteller a Berga el febrer

48 equips representants de colles castelleres seran el 23 i 24 de febrer, a Berga, per participar al Torneig de Futbol Casteller. Dilluns a les 8 del matí s'obriran les inscripcions per participar a la 18a edició del certamen mitjançant el web oficial www.torneig.castellersdeberga.cat. El període d'inscripció finalitza divendres que ve, 14 de desembre, a les 12 de la nit.

D'acord amb la normativa bàsica de participació al Torneig Casteller, es demana que les colles castelleres participants hagin fet més de 10 actuacions castelleres pures el 2018 (3 colles amb 3 rondes de castells i un pilar cadascuna), que estiguin inscrites a la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya i que estiguin a dins de l'àmbit administratiu de la Generalitat de Catalunya, Així doncs, per aquesta via hi ha 61 colles que s'hi poden inscriure. De les que no són a dins de l'àmbit administratiu de la Generalitat de Catalunya, la normativa bàsica de participació al Torneig Casteller estableix que en poden ser fins a un màxim de 4. Per acabar, s'estableixen unes colles de mèrit, que tenen la seva participació assegurada si així ho desitgen i completen la inscripció. Són les 2 últimes organitzadores, a més de l'organitzadora de l'edició d'enguany, les vencedores de la Competició Esportiva de les últimes tres edicions i les vencedores de la Competició a la Millor Afició de les últimes tres edicions.

El màxim d'equips participants és de 48. Si hi ha més de 48 inscrits es farà un sorteig públic per determinar quins equips jugaran. L'ordre en què s'hagi fet la inscripció no condiciona a l'hora de tenir més o menys opcions al sorteig. Abans de Nadal, es farà pública la llista definitiva de les colles participants. És previst que el torneig porti unes 1.500 persones, durant un cap de setmana, a la capital del Berguedà. L'esdeveniment està organitzat pels Castellers de Berga i l'Ajuntament de Berga.