Betirako actuarà a la Font del Balç en record de Sílvia Prat, que va morir fa dos anys

El grup Betirako oferirà dissabte que ve un concert a la Font del Balç de Gironella. Betirako va sorgir com un homenatge a la jove gironellenca Sílvia Prat, que va morir fa dos anys a Colònia, Alemanya, a causa d'un accident.

Durant aquest concert d'homenatge, s'interpretaran els temes Lliure com un ocell, Tal com eres i Part de tu, inclosos en el disc de Lliure com un ocell de Betirako, i es complementarà amb versions de grans èxits musicals d'artistes tan coneguts com ara Bruno Mars, Queen, Michael Jackson, Bon Jovi, Lady Gaga, Ken Zazpi entre altres.

El disc Lliure com un ocell va ser un projecte que van iniciar amics propers a la jove Sílvia Prat que es va finançar gràcies a les aportacions econòmiques de coneguts de la jove i que està format per peces musicals que van escriure amics de la gironellenca per recordar-la. L'actuació a la Font del Balç s'iniciarà a 2/4 de 12 de la nit.