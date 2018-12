El centre de Fumanya incorpora un espai interactiu per a escoles i famílies

El Centre d'Interpretació de Dinosaures de Fumanya ha incorporat, aquest mes de novembre, un nou espai per donar a conèixer de més a prop la història que s'amaga al jaciment paleontològic i acostar encara més els visitants als dinosaures que habitaven el Berguedà fa 70 milions d'anys. L'equipament ha estrenat una zona interactiva i de realitat augmentada per explicar, d'una manera molt dinàmica i propera, el passat del jaciment paleontològic. D'aquesta manera ho ha explicat la seva directora, Alba Boixader, que ha destacat que aquest espai permetrà ampliar les visites que es fan al centre, sobretot les dirigides a grups escolars i també al públic familiar. Aquests nous serveis, que des d'aquesta tardor complementen la visita, ocupen la planta menys u de l'equipament, a tocar de la zona d'audiovisuals on es projecten documentals relacionats. Tal com ha explicat Boixader, «la part interactiva permet als usuaris ser partícips directes i poder descobrir ells mateixos informacions sobre les petjades i el jaciment. Per altra banda, la zona de realitat augmentada és un espai on els visitants caminen entre dinosaures, de manera literal, gràcies a aquesta tecnologia que simula de manera virtual espais on antigament habitaven dinosaures.

Aquests dos espais ja estan en marxa i els usuaris els podran tastar aquest cap de setmana, abans que l'equipament no tanqui portes fins a l'abril. El Centre d'Interpretació de Dinosaures continuarà obrint els mesos d'hivern per a grups concertats, tal com ha recordat Boixader.

Abans d'abaixar la persiana durant aquest pont, els seus responsables han organitzat dues activitats relacionades amb l'astronomia. La darrera tindrà lloc avui a les 7 de la tarda. Els participants podran descobrir les constel·lacions a través d'un simulador, conèixer mites i històries que hi estan relacionades i també podran fer observació amb telescopis a l'exterior. El preu de l'activitat és de 10 euros per als infants més grans de 7 anys.