El Grup Horitzó fa solidari l'amic invisible

L'amic invisible s'ha posat de moda entre grups d'amics, treballadors i també entre famílies els dies previs a Nadal. La Fundació Grup Horitzó del Berguedà ha ideat una proposta original per als que no tinguin clar què han de regalar aquestes festes. L'entitat social ha posat a la venda caixes regal on ni els compradors -a banda dels que rebran l'obsequi- saben què hi ha a dins. L'objectiu? Promoure una iniciativa diferent per als usuaris i a la vegada, trobar una nova línia de finançament per a mantenir l'activitat de Grup Horitzó que treballa per la inserció social i laboral de persones que pateixen una malaltia de salut mental i en risc d'exclusió.

Mayé Rego, la responsable de la Botiga de la Manela, que la fundació va obrir a la plaça de Sant Pere el mes de maig passat, és la impulsora de la iniciativa. «Sempre pensant què es pot oferir per poder finançar el nostre dia a dia, vaig creure que seria divertit fer aquestes caixes regal, seguint la filosofia que tenim des de Grup Horitzó: amb objectes fets artesanalment i a mà pels usuaris i amb un vessant solidari», explicava. Les caixetes tenen un preu de 10 euros i al seu interior hi ha diversos detalls «que segueixen la tònica del que oferim habitualment», fa ressaltar Rego, sense voler desvelar què s'hi amaga. «Els que ho comprin han de tenir clar el missatge solidari que hi ha al darrere», concreta la responsable de l'establiment, «i a la vegada, tenir ganes de jugar».

Per a Rego «l'amic invisible ja és un joc, i molts cops ens toca fer un regal a una persona de qui no coneixem gaire els gustos i en la majoria de casos tampoc tenim un pressupost gaire elevat, perquè normalment s'hi destinen entre 5 i 15 euros, per tant, aquesta és una proposta ideal per als qui vulguin un amic invisible diferent, divertit i solidari».

Tal com ha recordat Rego, «és molt important» per a l'entitat el finançament que arriba a través de les vendes de les figures de fusta de la Patum, així com d'altres elements que confeccionen, bona part dels quals productes que elaboren de manera artesanal els usuaris. Els beneficis del que es reculli amb aquest amic invisible solidari aniran destinats directament a cobrir les despeses que es generen a l'entitat social.