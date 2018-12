El servei de transport a demanda dobla la xifra d'usuaris en un any

El servei de transport a demanda que gestiona el Consell Comarcal del Berguedà i el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha crescut al Berguedà des que el mes de febrer passat es van introduir canvis en el sistema i es va ampliar el servei al baix Berguedà. Segons les dades facilitades per l'ens comarcal, aquest 2018 la xifra d'usuaris pràcticament s'ha duplicat respecte de la que s'havia registrat l'any passat. Enguany, 2.000 persones han fet servir aquest transport a demanda, mentre que la mitjana dels anys anteriors voltava els 1.100 usuaris anuals.

El vicepresident del Consell Comarcal del Berguedà, Abel Garcia, ha explicat a Berguedà Setmanal que l'aposta de l'ens és «continuar millorant el servei» que ha qualificat de «necessari» tenint en compte les característiques del Berguedà «amb molts nuclis petits que no estan connectats per una xarxa de transport públic i amb una població molt envellida», ha destacat. Després dels canvis aplicats a principi d'aquest any i de l'ampliació del servei al baix Berguedà –que fins ara només funcionava als municipis de l'alt Berguedà–, Garcia ha explicat que s'estan estudiant algunes millores, després d'haver valorat el seu funcionament amb els taxistes que treballen al servei. «S'han escoltat propostes i hi ha al damunt de la taula alguns canvis tècnics», ha avançat, tot i que ha assegurat que el servei «funciona i es fa servir» i la valoració és positiva.

El tècnic responsable del servei, Carles Vico, ha detallat que actualment cada mes fan servir el servei més de cent usuaris, quan anteriorment la mitjana estava per sota. «Hi ha uns clients fidels que acostumen a fer servir el servei de manera periòdica i habitual, i també hi ha sortides puntuals de persones que l'utilitzen de manera excepcional», ha explicat.

Vico ha detallat que actualment formen part del projecte del transport a demanda 24 responsables de llicències de taxi a la comarca, que estan distribuïts per zones, segons l'alt, el baix Berguedà i la zona centre de la comarca. «Quan hi ha un servei, ens posem en contacte amb els taxistes de la zona corresponent i hi ha una roda de torns que funciona tal com si els taxis estiguessin esperant en una parada», ha exemplificat el tècnic.

Els usuaris poden reservar el taxi els dies previs a necessitar el viatge i els tècnics del servei posen en contacte el taxista amb la persona que ha fet la petició de transport. Actualment hi ha divuit línies de trajectes diferents que uneixen els nuclis amb la parada de transport públic més propera i amb quatre horaris d'anada i quatre de tornada preestablerts que coincideixen amb els horaris de les línies de transport públic que uneixen la comarca amb Manresa i Barcelona. «No és obligatori que els usuaris que fan servir el servei de transport a demanda també facin servir el transport públic, però s'ha muntat de tal manera que els horaris coincideixin per si hi ha la necessitat».

En aquest sentit, els viatgers que fan servir aquests taxis «no poden triar l'horari a mida, sinó que s'han d'adaptar a les franges que estan pautades».

Pel que fa al cost, els usuaris fan front entre el 10 i el 15% del preu del trajecte, mentre que el percentatge restant està finançat pel departament de Territori i Sostenibilitat. «Encara que sembli una subvenció molt elevada, és més rendible disposar d'aquest servei en lloc de mantenir línies d'autobús que pràcticament no s'utilitzarien, ja que els trajectes que en fan els veïns són puntuals i concrets», ha detallat Vico.

Totes les línies i els horaris es poden consultar al web del Consell Comarcal del Berguedà.