Les AMPA del Berguedà elaboren 1.500 angelets per La Marató

Les associacions de mares i pares de cinc centres educatius del Berguedà han confeccionat 1.500 unitats dels angelets de Nadal per recaptar fons per a La Marató de TV3 d'enguany, dedicada a la lluita contra el càncer. Enguany, a banda de la implicació d'alumnes, pares i mestres de cinc centres que han permès la realització de 1.500 angelets, també s'ha tingut la participació d'altres entitats com Ginkgo, l'AMPA de la Llar Santa Maria de Queralt, l'Escola Municipal de Música de Berga i Òmnium Berguedà. Els angelets es venen aquest cap de setmana en diferents activitats al carrer.