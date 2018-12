Campanyes per acostar els clients a les botigues

Els tres eixos comercials de l'associació de comerciants i botiguers de Berga proposen activitats i jocs per acostar els clients a les botigues durant aquestes setmanes prèvies a les festes. A banda de la campanya conjunta L'element discordant, que consisteix que els clients s'acostin als aparadors per detectar quin és el producte que no concorda amb el tipus de comerç, cada eix s'ha empescat la seva proposta per dinamitzar la campanya nadalenca. Al Vall, cada arbre conté una frase d'un conte perquè els clients encertin de quin relat es tracta; al carrer Major han organitzat recentment un mercat de Nadal, mentre que a l'eix Tres Branques uns patges reials teatrals recolliran cartes en diversos espais durant les properes setmanes.