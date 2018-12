Cinc clubs esportius s'uneixen per organitzar la primera quina a Berga

La unió de cinc clubs de l'àmbit esportiu de Berga ha fet néixer una iniciativa que pretén dinamitzar l'activitat d'oci i lúdica durant els dies previs a Nadal i també obrir una nova font de finançament per a les entitats esportives que s'hi han implicat. El Club Esportiu Berga, el Club Bàsquet Berga, el Club Handbol Berga, els Mountain Runners del Berguedà i la secció de vòlei del Club Esquí Berguedà s'han aliat per organitzar la primera edició de la que han batejat com a Quina Berguedana, que tindrà lloc el proper dissabte 22 de desembre, a partir de les 10 de la nit, al pavelló vell de Berga.

El coordinador de l'esdeveniment, Pau Bessa, que ha estat implicat en diversos dels clubs, ha explicat a Berguedà Setmanal que aquesta iniciativa ja fa prop d'un any que era al damunt de la taula, i que tot i que havia quedat mig aparcada, amb la posada en marxa del Campus Casalets, que ha servit per unir quatre clubs de la ciutat, s'ha reactivat el projecte i finalment s'ha acabat organitzant l'activitat. A banda dels quatre clubs que ja estan al darrere d'aquest campus multiesportiu nadalenc, s'hi ha sumat la secció de vòlei del Club Esquí Berguedà. «És una iniciativa a moltes mans gràcies a la implicació de cinc clubs», ha destacat Bessa. «A les entitats esportives cada cop els costa més trobar línies de finançament i ajudes per a la seva activitat, i hem pensat que fer una quina era una bona idea, tal com ja funciona en altres pobles de la comarca», ha recordat.

El funcionament serà l'habitual a la resta d'activitats d'aquest estil. Els assistents tindran un cartró amb què podran jugar tota la nit. Es preveu que hi hagi una trentena de sortejos previstos en què es premiarà la persona que faci línia, primer; i després, la que faci el bingo sencer. «Encara no tenim un nombre tancat de sortejos, perquè tot dependrà de la xifra final de premis que es puguin recollir», ha dit. En aquest sentit, ha volgut destacar la implicació dels membres dels cinc clubs per a l'obtenció de premis gràcies a la col·laboració d'empreses, comerços i entitats que col·laboren en la quina aportant-hi productes i d'altres obsequis per regalar als guanyadors. Els premis són molt variats i van des de lots de productes, àpats en establiments de la comarca o serveis variats. El premi final serà un viatge.



Reserves a la venda

La venda d'entrades anticipades ja està oberta, i els interessats poden fer la seva reserva a Mon Molins, a Cansaladeria i Xarcuteria Rosell, al local dels Mountain Runners del Berguedà, a Assegurances Bilbao i al camp municipal d'esports. L'entrada costarà 20 euros, i el preu inclou poder jugar tota la vetllada i optar als lots de premis. Al llarg de la nit hi haurà servei de bar i l'amenització del DJ TMalé.

Els responsables dels clubs esperen que la unió que han materialitzat aquest any, tant amb l'organització de la quina com amb la proposta del campus multiesportiu, sigui la primera de diverses propostes que puguin sorgir els propers mesos.