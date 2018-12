? Marc Piera, Esther Díaz, Óscar Pardo, Gerard Marín, Francesc Bertran, Jordi Pujols i Anna Ferrer van ser els músics que l'any passat van escriure, interpretar i editar el disc «Lliure com un ocell» per recordar Sílvia Prat. Les 600 còpies que van fer-se del disc es van pagar amb les aportacions econòmiques que van fer més de 40 amics de la jove gironellenca. També es va portar a terme un videoclip que es va difondre per les xarxes.