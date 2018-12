«Serà un concert per recordar la Sílvia»

Ja fa més de dos anys del tràgic accident que es va endur la jove gironellenca Sílvia Prat. De només 28 anys la berguedana va morir atropellada per un tramvia a Colònia (Alemanya). Els seus amics més propers i també d'altres coneguts, prop d'una quarantena, no volen ni poden oblidar «l'energia i la vitalitat» de la Sílvia i és per això que aquesta nit la Font del Balç serà l'escenari d'un concert emotiu i especial de record de la jove. «Un record ple de positivitat, tal com era ella», ha explicat a Berguedà Setmanal Marc Piera, un dels amics de la gironellenca i impulsor de la iniciativa.

Poc després de la mort de Prat, una colla d'amics que havien tocat junts en un grup musical van tenir clar que una bona manera d'homenatjar i recordar la seva companya era a través de la música. El setembre de l'any passat, quan es complia el primer aniversari de la desaparició de la gironellenca, és quan va néixer Betirako, que en basc vol dir per sempre més. Aquesta colla d'amics van compondre tres temes musicals, que van enregistrar en un disc especial, Lliure com un ocell, que va ser finançat per l'entorn més proper de Prat. Ara, un any després de l'edició d'aquest CD, que es va repartir entre amics, familiars i coneguts i entre les persones que volien tenir aquest record, els mateixos músics que el van gravar pujaran dalt de l'escenari en un concert únic i especial que serà, de nou, un homenatge a Prat.

En aquest concert, que s'iniciarà a 2/4 de 12 i serà d'entrada lliure i gratuïta, s'interpretaran els tres temes que van escriure i que formen part del disc: Lliure com un ocell, Tal com eres i Part de tu. Piera ha afegit que a banda d'aquestes peces també s'interpretaran «músiques que agradaven a la Sílvia i que estan relacionades amb com era i què pensava» i a més a més el repertori es complementarà amb versions de temes d'èxit de diversos artistes internacionals. «Volem que sigui una festa», assegura, «i que serveixi de record per ella de part de tots els que la coneixíem».



Tota una generació unida

El grup de músics que avui pujaran a l'escenari són els mateixos, pràcticament, que fa un any van participar en la gravació del disc. Amics i de la colla de Sílvia Prat que antigament havien format alguns conjunts musicals i «dels quals la Sílvia no es perdia cap concert», ha recordat. A part de Piera, la banda de Betirako està integrada per Esther Díaz, Óscar Pardo, Gerard Marín, Francesc Bertran, Ricard Garcia, Bernat Gilabert i Anna Ferrer. «Al darrere, però, hi ha un grup d'una quarantena de persones que fan possible que tots plegats ens puguem trobar avui. Nosaltres som els que toquem, però amb el disc, primer, i ara amb el concert, hem reunit pràcticament tota una generació de gironellencs, la del 1988. En l'organització del concert que es fa aquesta nit, també s'hi han sumat companys de la universitat i hi seran presents familiars i veïns que coneixien Prat. «A part de música, també hi haurà parlaments per recordar la Sílvia, però no volem que es converteixi en un acte trist, sinó que sigui un bon homenatge i una manera de recordar-la», ha emfatitzat Piera. «Quan va morir ens vam proposar que cada any faríem alguna cosa per mantenir viva a la nostra amiga, i intentarem complir-ho. Aquesta vegada amb un concert obert a tothom, i en properes ocasions, possiblement amb actes de caràcter més intern».