400 persones participen a la jornada de Nadal de Vedruna

Famílies, alumnes i professors van protagonitzar la tercera edició de la jornada de Nadal de l'escola Vedruna de Berga. Unes 400 persones van assistir als tallers organitzats al centre diumenge passat. Durant tot el matí, els alumnes i els seus familiars es van repartir en dos dels dotze tallers de Nadal que s'oferien en dos torns i que, prèviament al dia de la festa, els alumnes havien escollit. Els tallers eren per a totes les edats i gustos: taller de marc de fotos, de fanalets, de decoracions de Nadal, de tions, ral·li fotogràfic, Lego Mindstorm? Els alumnes de 3r d'ESO van vendre nadales per recaptar fons per al viatge de final de curs i l'AMPA va col·laborar amb la festa amb un esmorzar per a tots els assistents entre les dues sessions dels tallers.