Les AMPA del Berguedà recullen 3.500 euros per a La Marató

El projecte Els Angelets de La Marató, que han impulsat per setè any consecutiu Associacions de Pares i Mares (AMPA) i escoles del Berguedà, ha recaptat 3.490,85 euros per a la iniciativa solidària. Una edició rècord, tal com han explicat els seus impulsors.

Les AMPA, alumnes i docents de l'escola Sant Joan, l'escola Santa Maria d'Avià, l'escola La Vall-dan, l'escola Vedruna, l'escola Xarxa, l'escola de La Llar Sta Maria de Queralt i l'Escola Municipal de Música de Berga han estat els que han participat en aquesta ocasió en el projecte.

En alguns casos, nens i pares han elaborat i venut els angelets i en altres la col·laboració ha estat a través de la venda. També s'hi ha sumat entitats com Ginkgo i Òmnium.