El monestir de Sant Llorenç tanca l'any amb dos concerts per celebrar Nadal

El monestir de Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà tanca, aquest desembre un nou any d'activitat cultural. Per segona temporada, el temple s'ha convertit en un centre d'art, música i escena gràcies a l'impuls que hi han donat l'associació Civitas Cultura i l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà.

La programació d'activitats –que va iniciar-se a la primavera i que s'ha allargat de manera pràcticament ininterrompuda fins ara– arriba a la fi amb dues propostes musicals ben diferents.

«Pacem in terris» és el títol d'aquest darrer cicle de l'any al monestir de Sant Llorenç, una iniciativa que ja van impulsar l'any passat i que llavors va estar protagonitzada per les formacions de les escoles de música de Berga i de Puig-reig. Enguany, la música torna a ser l'eix central amb la voluntat d'acostar estils diferents al públic per aquestes festes de Nadal. Aquesta tarda, a partir de les 6, la Coral Sant Bartomeu de Casserres interpretarà les músiques del Llibre Vermell de Montserrat. Es tracta del recull d'un conjunt de cançons i danses que cantaven i ballaven els pelegrins vetllant la Moreneta. Concretament s'interpretarà una versió adaptada a l'actualitat però amb fidelitat als coneixements que es tenen de la seva possible interpretació al monestir de Montserrat, fundat per l'abat Oliba, que es va formar a Sant Llorenç i de qui commemorem ara el mil·lenari de la seva elecció com a bisbe de Vic.

La formació casserrenca estarà acompanyada per un conjunt instrumental de corda, flauta travessera i percussió. Les entrades es podran comprar avui mateix, al monestir, al preu de 12 euros.

Per cloure el cicle, i a la vegada la programació d'enguany, l'escenari del monestir aplegarà per primera vegada diversos dels músics que al llarg d'aquest any han protagonitzat els vermuts musicals del diumenge, una de les activitats que ha aplegat més públic en un format distès de música mentre els assistents podien fer un vermut, a l'exterior del temple, sempre que el temps ho ha permès. Tal com han explicat els responsables de la programació, alguns dels músics que han participat en aquest cicle van proposar organitzar un concert per tancar l'any amb «músiques d'alta sensibilitat i també amb ritme». El Kiwi i la Tropikal Band, De Tu a Tu, Laura Luceño, Erik Suets, Natalia Urbieta i Marc Costa, entre d'altres, són alguns dels cantautors i grups de versions que dissabte vinent, 29 de desembre, pujaran a l'escenari de Sant Llorenç. Les entrades es poden comprar de manera anticipada al web www.berguedareserves.cat o a l'equipament abans de l'inici del concert al preu de 6 i 5 euros respectivament.

Amb aquest concert el centre tancarà l'activitat fins a la programació de la pròxima primavera.