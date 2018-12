La Sant Silvestre de Berga promourà enguany les festes lliures de sexisme

Falta poc més d'una setmana per al darrer dia de l'any i Berga prepara, puntualment, la cursa de Sant Silvestre per acomiadar el 2018. El Club Atlètic Berga i l'Ajuntament de Berga escalfen motors per a la prova que tindrà lloc el proper 31 de desembre amb l'objectiu d'arribar als mil corredors entre les curses infantils i la de 5 quilòmetres. Els organitzadors esperen mantenir el mateix poder de convocatòria dels anys anteriors amb una cursa amb més animació i enguany, amb la presència de la campanya #VullLaNit per aconseguir unes festes lliures de violència sexista a la ciutat.

#VullLaNit és la campanya iniciada per l'Ajuntament de Berga per aconseguir que les nits de Berga estiguin lliures de violència sexual també tindrà presència a la ciutat durant les festes de Nadal. La regidora de Joventut, Mònica Garcia, explicava en la presentació de la cursa de Sant Silvestre d'enguany que la iniciativa tindrà impacte durant les nits de Nadal, una de les èpoques de l'any amb més activitat als locals d'oci nocturn de Berga, i especialment, la nit de Cap d'Any. Garcia detallava que la tarda del 31 de desembre, especialment durant el desenvolupament de la cursa de Sant Silvestre, a la zona del Vall, dos educadors faran difusió sobre la campanya i conscienciaran els joves, especialment, per viure nits lliure de sexisme.

A més a més, durant la nit de Cap d'Any, a la plaça de Sant Joan hi haurà instal·lat un Punt Lila, de la 1 de la matinada a les 6 del matí, per atendre les persones que vulguin rebre informació i per fer difusió de la campanya amb un fullet editat especialment per a les festes de Nadal: Les 12 campanades per una festa lliure de violència sexual, on es donen consells per gaudir d'una nit de festa sense caure en actituds sexistes i per denunciar-les en el cas de detectar-ne alguna. Per altra banda, els participants a la Sant Silvestre, rebran, a la bossa del corredor, també material de difusió d'aquesta campanya i el logotip de #VullLaNit formarà part del dorsal. Aquesta campanya va néixer just fa un any per iniciativa de l'Ajuntament de Berga i amb la implicació d'algunes entitats i locals d'oci nocturn. Després d'haver tingut presència en diverses festes de la ciutat i amb un total de 200 persones formades en diverses sessions, Garcia ha avançat que és previst que es duguin a terme noves formacions després de la demanda d'entitats i responsables dels locals. Tal com ha avançat la regidora, en els propers mesos la campanya tindrà continuïtat. «Després d'haver fet un salt quantitatiu, especialment a partir de les festes de la Patum, ara treballem per un salt qualitatiu i amb resultats», afirmava.



Un miler de corredors

El president del Club Atlètic Berga, Joan Torrents, i el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Berga, Ivan Sánchez, han presentat aquesta setmana els detalls de l'esdeveniment esportiu que tindrà com a epicentre la zona del passeig de la Indústria el dilluns 31 de desembre. A les 5 de la tarda s'iniciaran les curses infantils (un total de 9 i dividides segons categories d'edat) i el tret de sortida a la cursa de 5 quilòmetres serà a 2/4 de 7 de la tarda. Torrents avançava que enguany hi tornarà a haver l'actuació musical del grup We Are Us i que, a més a més, s'incrementarà l'animació en diferents punts del recorregut que travessarà la ciutat de cap a cap, com ja és habitual.

Les inscripcions estan obertes i es poden fer al portal web www.clubatleticberga.com i a les botigues Tandem Sports, Intersport Serra Martí, Rios Running i Costa Esports de Berga i Costa Esports Gironella. El preu de la inscripció serà de 5 euros per als infants fins a 11 anys i de 12 euros per als corredors i corredores de la cursa de 5 quilòmetres. A partir del 29 de desembre, el preu serà de 15 euros. L'entrega dels dorsals es farà a l'Hotel d'Entitats el diumenge 30 de desembre, tot el dia, i dilluns fins a les 6 de la tarda. Els assistents rebran una samarreta tècnica commemorativa, a banda d'una bossa del corredor i podran participar en sortejos de diferents productes. Hi haurà premis a les millors disfresses.

El regidor d'Esports, Ivan Sánchez, reconeixia «l'esforç que han fet els organitzadors de la cursa en els darrers anys per consolidar-la com una de les més concorregudes de la Catalunya Central». En aquest sentit, Sánchez ha fet una crida als berguedans i als veïns de comarques del voltant a participar-hi. Per altra banda, i com a novetat, Sánchez va anunciar que el consistori ha afegit a la programació d'activitats paral-leles de la Sant Silvestre una sessió de zumba, a la mateixa zona del Vall, que anirà a càrrec del centre esportiu El Tossalet, en aquest cas, amb cançons no sexistes.