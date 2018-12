arxiu particular

Cercs recapta més de 4.200 euros en la jornada per a La Marató de TV3

Una jornada plena d'activitats a Sant Jordi de Cercs va servir per despertar l'esperit més solidari dels veïns del municipi. Els organitzadors de les propostes van recaptar un total de 4.263,08 euros que s'han destinat en la seva totalitat a La Marató de TV3 d'enguany, dedicada a la lluita contra el càncer. Durant tot el dia es van organitzar activitats com una caminada, un dinar popular o la quina, a banda del concert dels alumnes de l'escola Sant Salvador, que van servir per recollir els diners. La jornada es va dur a terme gràcies a la col·laboració dels participants i de molts col·laboradors.