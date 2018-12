Francesc Caballé recull en un inventari totes les campanes de l'alt Berguedà

L'activista cultural baganès i campaner Francesc Caballé és l'autor d'un minuciós estudi que recull totes i cadascuna de les campanes de les quals hi ha alguna referència a l'alt Berguedà. Aquest inventari de campanes il·lustrat ha estat titulat Qui toca les campanes? Inventari de campanes de l'alt Berguedà, i ha estat editat per l'Associació Medieval de Bagà amb motiu del seu vintè aniversari, així com també per commemorar el vint-i-cinquè aniversari de la Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya, de la qual Caballé també forma part.

El llibre, que s'ha presentat recentment a Bagà, inclou una fitxa per al més de centenar de campanes que Caballé ha inventariat de 69 indrets diferents dels divuit municipis que configuren l'alt Berguedà. Es tracta d'un treball de camp que s'ha plasmat en un llibre on es recullen informacions sobre les campanes i els campanars de Gósol, Saldes, Gisclareny, Bagà, Guardiola de Berguedà, Castellar de n'Hug, la Pobla de Lillet, Sant Jaume de Frontanyà, Castell de l'Areny, Borredà, Vilada, Cercs, Castellar del Riu, Capolat i Fígols.

Aquest inventari, ordenat per poblacions, inclou una breu explicació sobre els campanars que hi ha a l'alt Berguedà, així com una detallada radiografia de cadascuna de les seves campanes, amb dades tècniques, històriques i també algunes anècdotes i curiositats que les envolten. A més a més, hi ha més de dues-centes fotografies que serveixen per il·lustrar les explicacions. Per altra banda, l'autor hi ha inclòs dades sobre la història i l'arquitectura de les esglésies, els campanars i els altres edificis on es conserven, per contextualitzar els lectors.

Per a Caballé, el llenguatge de les campanes tenia, antigament, molta importància a qualsevol població. «Tots els dies de l'any, el campaner, a través de les veus de les campanes, feia arribar als membres de la comunitat un missatge d'alegria o de tristesa, cada notícia tenia el seu repicar característic». L'objectiu del llibre, a banda de servir d'inventari per deixar constància de tots els campanars i campanes al territori, vol ser una reivindicació per mostrar la rellevància «d'un tema que ha estat molt poc tractat per la historiografia» i vol «posar de manifest el significat social i cultural de les campanes al llarg del temps».

Francesc Caballé (Badalona, 1944) és un home d'entitats i cultura al seu poble d'acollida, que és Bagà, on resideix des dels 15 anys. En el seu currículum hi destaca ser el recuperador d'algunes cançons antigues, així com de ser autor d'obres teatrals.

A banda de destacar per la seva col·laboració en mitjans comarcals, tenir un extens arxiu fotogràfic i ser impulsor de diverses entitats i activitats al municipi, és campaner i el 2011 va ser nomenat campaner honorífic per l'Escola de Campaners de les Borges Blanques de Lleida. Caballé, dins de l'Associació Medieval de Bagà, és un dels organitzadors de la trobada de campaners que se celebra cada any a la vila baganesa.