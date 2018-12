Els joves de Berga decideixen sobre els usos que volen per al seu nou local

Després d'anys d'espera, el local de joves de Berga ja és una realitat. Tot i que encara no està obert de manera definitiva al públic, el procés per determinar-ne els usos ja està encarrilat i els joves ja han decidit a què volen destinar les sales i espais d'aquest equipament situat al carrer Cercs de la ciutat.

Una jornada participativa, amb la presència d'una vintena de joves berguedans, va servir per debatre i decidir quins seran els usos d'aquest equipament, triar també la decoració i el mobiliari que es requereix, i iniciar el procés per decidir quin nom ha de portar el nou local.

La regidora de Joventut, Mònica Garcia, ha valorat molt positivament a Berguedà Setmanal el funcionament de la jornada i ha anunciat que el proper pas serà treballar en la redacció del pla d'usos perquè el local pugui obrir portes habitualment. Paral·lelament es mantindran les jornades participatives amb tallers per començar a omplir-lo d'activitat.

Garcia ha detallat que la trobada va ser molt fructífera perquè ja va servir per decidir quins usos tindran els diversos espais de l'equipament. Per una banda, una sala es destinarà a activitats recreatives i s'hi preveu la instal·lació d'un futbolí, un billar i altres jocs. Una altra de les sales serà un espai d'assaig de grups de música i un estudi de gravació. La tercera, s'ha decidit que es converteixi en una sala per fer-hi xerrades, tallers i que serveixi de punt de trobada de les entitats juvenils de la ciutat. A partir d'aquest punt de partida, s'inicia el procés de redacció del pla d'usos perquè quedi recollida oficialment quina és l'activitat de l'equipament, així com també quines són les condicions per poder-hi entrar i fer-ne ús. «Aquest procés s'anirà realitzant de manera conjunta amb els joves que s'hi han implicat amb la voluntat d'anar consultant dubtes i resolent entrebancs que vagin sortint», ha aclarit Garcia. Per fer-ho, ja hi ha prevista alguna altra sessió de cara al febrer, que també anirà acompanyada d'un taller.

«L'objectiu és que els tallers que es facin properament tinguin relació amb la posada a punt del nou local», ha avançat la regidora de joventut. Per exemple, pel que fa a la decoració i mobiliari de l'equipament, s'ha previst que sigui «com més autogestionat millor», és a dir, que siguin els mateixos joves que confeccionin l'espai a la seva manera. «Per exemple, si es decideix que una de les sales la pintem amb grafits, doncs organitzarem un taller de grafits amb professionals perquè els joves puguin participar-hi i fer-s'ho seu», ha dit Garcia.

Un dels temes que queden al sobre la taula és el de la nomenclatura. Després d'una taula d'idees, els joves van decidir que la temàtica a partir de la qual es decidirà el nom del local i de les tres sales serà el feminisme. A partir d'aquí, hi haurà sis mesos per fer propostes i votacions perquè siguin els joves els que ho decideixin. La regidora preveu que al maig ja hi hagi el nom, i que com abans estigui redactat el pla d'usos, abans es podrà iniciar l'activitat a l'esperat local, que ha trigat anys a posar-se en marxa.