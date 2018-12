Els Pastorets del Patronat fan canvis a la direcció però mantenen l'essència

Gairebé 40 anys dels Pastorets del Patronat de Berga han servit per consolidar la representació com un dels actes clau a la ciutat de Berga. Enguany, l'obra de teatre canvia la direcció i la dinamització de l'espectacle. Queralt Escobet, filla d'un dels fundadors, Andreu Escobet, va deixar l'any passat el càrrec de dinamitzadora després de 25 anys. «Ja feia anys que em plantejava deixar, almenys per un temps, l'organització, ja que eren pràcticament 3 mesos molt intensos i sense poder gaudir pràcticament de Nadal», explica. «A més a més, penso que les coses s'han de fer amb il·lusió i quan aquesta s'acaba és important deixar-ho per tal que una nova generació ho pugui continuar fent», afegeix.

Amb això, el nou director d'escena, Carles Sánchez, ha explicat al Berguedà Setmanal que per a ell és un projecte que emprèn amb molt il·lusió, ja que fa molts anys que participa en els Pastorets de Bagà o actua en molts altres espectacles. Però no només hi és ell dirigint. «El meu paper és més de dinamitzar la part teatral i escènica i tota la resta, ja hi ha un seguit de responsables que fa anys que hi participen, com Maria Àngels Pons, que s'encarrega de fer els assajos del cor», ha explicat.

A més, Sánchez ha volgut destacar la importància d'un grup juvenil d'entre 14 i 15 anys que s'ha iniciat aquest any i que s'encarrega de la part de dansa, «ja que aquests nois han participat tota la vida com a actors del teatre.»

Per altra banda, el dramaturg ha volgut destacar que «no hi ha canvis destacats en la representació. Sí que és cert que s'han polit petits detalls quant a la interpretació del text teatral però és pràcticament exacte a l'obra original.» Ha afegit que «la música i els balls no desapareixen. Els Pastorets del Patronat són característics per la seva música i dansa i això continuarà exactament igual sense canviar-ne res.»

«Una de les característiques que fan diferent aquest espectacle d'altres que hi ha a la comarca és la gran quantitat d'infants que hi participen i també la música i dansa», explica Andreu Escobet. «La nostra idea és que qualsevol nen pugui gaudir fent teatre», afegeix. En aquest sentit, ha volgut expressar que els responsables s'han anat fent grans i per això era necessària la recerca de nous directors i responsables per anar-hi introduint canvis i garantir-ne les celebracions en el futur.

De moment, els nous responsables han assajat amb els actors els dimecres i divendres al vespre durant tot aquest mes i les representacions es podran veure el 12 i el 13 de gener a les 17.30 hores.