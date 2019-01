Casserres i Montclar fan la fira de Reis dissabte i diumenge

Casserres ha programat, com és habitual en els últims anys, una vigília del dia de Reis plena d'activitats amb una nova edició de la Fira de Reis i la vuitena Mostra Ramadera, organitzats conjuntament per l'Associació de Comerciants de Casserres i el col·lectiu d'Amics Ramaders, i amb l'ajuda del consistori casserrenc.

Així, aquest dissabte les activitats s'inicien a les 8 del matí, amb l'esmorzar popular a benefici de La Marató de Televisió de Catalunya. A partir de les 9, s'obrirà la mostra amb parades de productes artesans, de comerços locals i del sector agroalimentari que donaran forma a la fira. Igualment, també s'obrirà la mostra ramadera amb animals d'explotacions del municipi i rodalia, a banda de maquinària agrícola. El programa d'activitats ha previst que al llarg del matí es realitzin també exhibicions de treballs amb forja i de treballs agrícoles amb cavalls, a càrrec de Jordi Terrazas. Les activitats es desenvoluparan a la plaça de Santa Maria de Casserres. Com en les edicions anteriors, hi haurà sortejos entre el públic assistent a fi d'incentivar la visita als recintes. Així, per una banda, es rifarà el rebost dels comerciants de Casserres, en tres lots diferents, i també un pernil.

D'altra banda, en el marc del programa d'activitats comercials en aquest cap de setmana final de les festes nadalenques, Montclar també ha convocat per a aquest diumenge la seva particular Fira de Reis. L'escenari serà el pla de les Alzines, que acollirà parades de menjar, antiguitats, vehicles antics i altres curiositats.