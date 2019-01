Més d'un centenar de felins al poble i a Cal Rosal

La proliferació de la població de gats a Olvan i Cal Rosal ha obligat l'Ajuntament a actuar. Tan sols al poble d'Olvan el consistori calcula que hi ha uns quaranta gats, i a Cal Rosal n'hi ha una quarantena més. En total el consistori creu que al municipi hi ha més d'un centenar de gats salvatges, que no estan sotmesos a la llei que regula la tinença d'animals domèstics, els quals han d'estar degudament xipats i, per tant, identificats. En el programa hi participen el veterinari, l'Ajuntament i els col·laboradors de cada colònia. El termini d'execució del pla és lent perquè no parteix de l'eliminació sinó del control. En aquest sentit, el que es fa no és treure exemplars de la població de gats sinó, d'entrada, aturar-ne el creixement i, a mitjà i llarg termini, anar-la controlant.

Sabater ha argumentat que el pla que porta a terme l'Ajuntament d'Olvan requereix l'actuació en diferents fronts: «també cal que la gent esterilitzi els seus gats perquè, és clar, si tu controles els gats salvatges però per una altra banda els gats domèstics s'escapen i crien fora, després es tornen salvatges i no hi ha qui els toqui, de manera que si la gent deixa sortir el seu gat, com a mínim que estigui esterilitzat».