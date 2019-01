El monestir de Sant Llorenç tanca l'any amb prop de 5.000 espectadors

L'empresa Civitas Cultura, que gestiona des de fa dos anys l'activitat cutural del monestir de Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà, ha tancat l'exercici del 2018 convençuda que ha estat el de la consolidació d'aquest espai com a referent per a la cultura a la comarca i que en aquest nou any el salt serà ja per donar-lo a conèixer a la resta del país. Aquest 2018 el monestir ha acollit 73 activitats entre espectacles i exposicions, que han portat un total 4.332 participants. Si bé es tracta d'un descens respecte als 5.000 del primer any, el responsable de l'empresa, Toni Puig, ha argumentat que es tracta d'una xifra molt bona tenint en compte el retard en els contractes per culpa de l'aplicació de l'article 155 i de la pluja que durant tota la temporada ha perjudicat les activitats. Civitas Cultura, que també gestionarà altres equipaments de la xarxa del patrimoni romànic i industrial amb Pedret, Obiols o la Torre de l'Amo, entre altres, ha valorat de manera especialment positiva la feina en la promoció dels grups musicals del Berguedà, els quals per exemple han protagonitzat aquesta última setmana el concert de Cap d'Any. Puig ha considerat que «ara ja estem convençuts que Sant Llorenç forma part de la xarxa significativa dels equipaments culturals del Berguedà, cosa que no passava... i ara aquest any posarem remei al fet que continua sent el gran desconegut de Catalunya». Per al 2019, Civitas Cultura vol que el patrimoni romànic i preromànic del Berguedà conjuntament amb la Torre de l'Amo esdevingui un referent també per a la cultura del país perquè «és un patrimoni de primer nivell a Catalunya, som iguals que la Vall de Boí però no s'ha comunicat de la mateixa manera».