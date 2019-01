Sant Julià de Cerdanyola, el poble dels DJ

Sant Julià viu amb aparent normalitat un fenomen curiós. Aquest poble de 242 persones, segons el padró de final del 2018, i amb una superfície de menys de 12 quilòmetres quadrats, té entre els seus veïns habituals o esporàdics fins a tres DJ de renom comarcal. A què es deu aquest índex d'aficionats i creadors de la música electrònica? Ni ells mateixos tenen una resposta precisa, però apunten que la tradició de punxar música al poble a les festes populars ha fet que al llarg dels anys els més joves també s'hi aficionessin.

Com passa en moltes ocasions, l'origen d'una afició és en l'admiració vers algú més gran que transmetia amb passió la seva manera de fer. És el cas molt probablement del DJ Roman V.S., un badaloní de 50 anys que des de fa dues dècades viu a Sant Julià, compaginant la vida tranquil·la de l'alt Berguedà amb la seva feina de productor musical i les anades i vingudes d'epicentres musicals a nivell internacional com ara Berlín. Roman Villalonga, que col·labora al festival de música electrònica de Guardiola, veu que el poble té quelcom especial: «Aquí a Sant Julià hi ha un grup de nois joves que comencen amb molt ímpetu i moltes ganes, fem els balls amb molta gent i tothom hi participa molt. Hi ha algun noi que comença a qui passo algun bolo, tot i que aquí costa produir música electrònica. A Berlín sí que hi ha molts grups independents que en produeixen i promouen joves promeses, jo hi he anat moltes vegades». El DJ Roman creu que potser l'entorn de Sant Julià i el seu ambient familiar, que permet la proximitat entre tots, ofereix el contrapunt de tranquil·litat i accessibilitat que necessita el DJ o el productor musical: «Jo punxo des dels quinze anys, des que quedava bocabadat davant els DJ a la discoteca fins que vaig treballar als 40 Principales i vaig fer totes les discoteques de la costa i Mallorca. Em movia pertot arreu. Ara aquests nois del poble ja tenen el seu equipet de música i punxen, l'un posa la música, l'altre fa anar l'ordinador, i ho fan bastant bé. Jo era aquí a les festes majors i ells venien i em miraven, els donava consells i els deixava fer perquè es divertissin, que és el més important. Quan et poses a punxar no mires l'hora ni penses que demà has d'anar a treballar, i això m'agrada. La nova fornada de DJ puja bé, aquí al poble tenim l'avantatge que tots ens coneixem i hi ha molt dinamisme musical, perquè també hi ha altres músics».

Amb aquest panorama musical entre els veïns, les festes de Sant Julià són un èxit assegurat. El seu ambient sorprèn els visitants: «Sí, la gent ens pregunta què passa en un poble tan petit i perdut que a la festa hi ha tres DJ que es van alternant. Sí, és estrany perquè hi ha molta gent gran i depenem del fet que vinguin de Barcelona i Manresa perquè portin una mica d'ambient el cap de setmana, però mira, allà estem, insistint amb ganes, que és del que es tracta».

Un altre exemple el protagonitza Àlex Fernàndez, un jove de divuit anys que també té com a objectiu vital dedicar-se professionalment a la producció de música electrònica. L'Àlex considera que la relació entre els DJ fa que l'afició creixi: «Amb el Roman hem punxat junts, per exemple l'any passat per Cap d'Any, i ens veiem molt pel poble». El jove aficionat a la música explica que «jo faig de productor musical de les meves pròpies cançons de música electrònica, de manera que ara per ara em sento més productor que no pas DJ. No obstant això, punxo aquí a Sant Julià força vegades, per exemple en una jornada solidària pel càncer infantil». Per a l'Àlex, és un fenomen estrany que hi hagi tants DJ al poble: «la raó, la veritat és que no la sé, jo m'hi vaig començar a interessar quan tenia dotze anys. Potser sí que té relació amb el poble el fet que quan pujàvem amb els amics escoltàvem aquest tipus de música i anàvem a festes on se'n punxava, i això em va incitar més a entrar en aquest món. Potser hi ha influït el fet que els que ens han posat música per la festa major han motivat els joves a fer-ho».

Entre els DJ que punxen habitualment al poble també hi ha el conegut com a DJ Ra.



Dona més vida al poble

Per a l'alcalde de Sant Julià de Cerdanyola, Agusí Elias, la coincidència d'aquesta afició entre els veïns i segons residents fa que el poble tingui un valor afegit que fa més atractives les seves festes. L'alcalde ha remarcat que «s'han fet activitats que molt probablement, si no hagués estat per ells, no ens les hauríem pogut permetre. Donen un altre aire al poble».