El turisme rural repeteix el pont de Cap d'Any amb el 100% d'ocupació

El subsector del turisme rural del Berguedà ha estat un any més un dels puntals del turisme català en aquestes festes de Nadal. Les cases de la comarca han tornat a penjar el cartell de complet i han consolidat un 100% d'ocupació que ja fa anys que es repeteix per aquestes dates.

El president de l'Associació de Turisme Rural del Berguedà, Jordi Pellicer, ha confirmat que la indústria turística de la comarca, basada en la seva major part en les empreses familiars que gestionen les cases rurals, manté el bon estat de forma: «Aquest any, com és habitual per la nit de Cap d'Any, hem tingut pràcticament el 100% d'ocupació a les cases de turisme rural del Berguedà; són unes dates que tradicionalment són molt demanades amb molta antelació, fins al punt que hi ha famílies que les reserven d'un any per l'altre».

Pellicer ha explicat els tipus de clients que han omplert aquests dies les cases i destins de la comarca: «Hi ha dos tipus de grups; d'una banda els de famílies, i després també els d'amics o famílies amigues que volen passar junts el Cap d'Any en un lloc tranquil i sols, en unes bones instal·lacions». El turisme rural berguedà s'ha beneficiat aquest any de la distribució d'un calendari que ha permès organitzar tot un cap de setmana llarg amb la celebració de la revetlla dilluns a la nit. Això ha portat famílies i amics que han optat per passar junts també els dies previs al Cap d'Any, de manera que han acabat sent unes «minivacances de final d'any».

El Berguedà s'ha beneficiat en aquestes festes d'una tendència turística favorable a tot el país, tant pel que fa a l'oferta de la Catalunya Central com a la de les terres de Ponent, la costa i el Pirineu. El fet que les estacions d'esquí no hagin rebut en les últimes setmanes els gruixos de neu que sí que han cobert les estacions en anteriors campanyes de Nadal ha comportat augments en l'ocupació d'altres entorns naturals, per exemple, del Prepirineu. Així, a les terres de Lleida i el Pirineu també s'ha assolit una mitjana d'ocupació del 90% pel que fa als hotels i del 100% pel que fa al turisme rural. En aquest sentit, el Berguedà és la comarca capdavantera al país en aquest subsector representat per una Associació d'Agroturisme del Berguedà que aplega oficialment 70 establiments i que completen altres cases que no són encara a l'ens gremial.