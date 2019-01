La Corrida de Puig-reig es fa conte

El Ton i la seva mula Turdilla acompanyaran els lectors en el temps per conèixer com es vivia la festa de la Corrida de Puig-reig fa un segle. Són els protagonistes del primer conte per a infants fins a 8 anys sobre la tradicional celebració puig-reigenca que han escrit Ester Puig, Gemma Mujal i Andrea Martín, amb il·lustracions d'Ariana Muixí. Totes elles, puig-reigenques i implicades a la festa, són les responsables que la Corrida pugui arribar als més menuts a través d'un llibre infantil que va acompanyat d'un disc. La presentació oficial del conte serà avui, dissabte, dins els actes de la festa, a les 12 del migdia davant de la rotonda de la Corrida.

Ester Puig explicava a Berguedà Setmanal aquesta setmana que la idea de fer un conte va sorgir després de participar en un taller de recursos pedagògics per a mestres. «Vam pensar que seria molt bona idea fer un llibre per a nens i de seguida vam tenir clar que un tema que podia engrescar els més menuts era el de la Corrida». Les tres mestres van posar fil a l'agulla per escriure una història que, tal com avancen, relata com es vivia el dia gran de la festa de Sant Antoni fa cent anys. «El llibre no és estricament històric, perquè ens hem permès algunes llicències, però sí que està basat en la tradició i en com se celebrava la festa fa un segle», detallen. «Els nens tenen al cap com se celebra ara, i és una manera de fer un viatge en el temps i permetre que descobreixin alguns dels canvis que ha tingut, i a la vegada, que sigui una altra porta d'entrada a la celebració», diuen.

«Nosaltres soles no podíem tirar la iniciativa endavant i vam anar a trucar a la porta de l'Ajuntament», relaten les autores. «Ser regidor et porta sorpreses com aquestes: et proposen fer un conte sobre la Corrida i has de buscar la manera de fer-ho possible, perquè és una oportunitat», explicava Jesús Subirats, regidor de Cultura del municipi. El consistori va buscar la manera de finançar el projecte, que ha rebut una subvenció de la Diputació de Barcelona de 3.165 euros, gestionada pel Consell Comarcal del Berguedà, per l'edició de llibres de caràcter local. A l'equip de les autores i del regidor, s'hi va sumar la il·lustradora puig-reigenca Ariana Muixí. «Vam buscar algú professional perquè s'encarregués de la imatge i poder tirar la proposta endavant», comenten.

Els dibuixos que acompanyen el text són «llampants, amb molt de color, i amb un traç simple», detallen. «Unes il·lustracions que poden recordar a antic, però que ara són habituals i que, a més, ens lliguen molt amb el tipus de llibre que hem ideat».



Un disc acompanya el llibre

El camí fins a tenir el llibre definitiu a les mans «ha estat llarg», asseguren. «Un cop vam tenir la idea en marxa i el text fet, el més complicat ha vingut després, a l'hora de la producció», confessen. «Editar un llibre és molt més complicat del que sembla, perquè al darrere hi ha molts detalls que ni t'imagines», diuen les responsables de la iniciativa. Ara, però, amb l'edició acabada de sortir del forn, se'n senten satisfetes. «Com tots els projectes, el conte de la Corrida ha tingut una evolució des dels seus inicis», apunta Subirats. El llibre anirà acompanyat d'un disc amb la versió narrada del conte amb efectes sonors, per poder-lo escoltar, i a més a més inclou la cançó Un cavallet a Puig-reig, que ha escrit Ester Puig, «com un joc de falda per als més menuts». Se n'han editat 600 exemplars, que es posaran a la venda avui, durant la festa, i també a les llibreries locals.

Tot i que no n'han volgut avançar gaires detalls, les autores han explicat que, entre d'altres, els més menuts podran descobrir elements de la festa que desconeixen, com per exemple que antigament el guanyador de les curses tenia el dret a fer de banderer l'any a sobre i, a més a més, gua-nyava un pollastre. Per altra banda, creuen que, més enllà de ser un conte infantil, també agradarà als adults i, sobretot, als avis, «que hi podran reconèixer molts espais antics de Puig-reig».