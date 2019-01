«Fer una obra d´art t´ajuda a omplir estones i a veure que tens sortides»

Més enllà de potenciar la creació d'obres d'art, el projecte Parelles Artístiques pretén ser un altaveu per a la lluita contra l'estigma en salut mental i, alhora, una teràpia social per a les persones diagnosticades de trastorn mental. Els participants al projecte asseguren que la seva implicació va més enllà de fer una obra, i en destaquen la part social que se'n desprèn.

Els artistes, amateurs o professionals, comparteixen hores de treball amb la seva parella, en les quals no només hi ha la part creativa, sinó la de les relacions personals. Francesca Martínez i Teresa Font, que van exposar la seva experiència en la inauguració de l'exposició, recomanaven molt la participació d'altres persones al projecte. «Fer una obra d'art t'ajuda a omplir estones i a veure que tens altres sortides que no només estar al sofà», va dir. En aquesta línia, considera que caldria que la iniciativa tingués continuïtat cada any. «Ja sabem que és difícil i que falten mans i voluntaris, però m'agradaria demanar-ho», va dir la Francesca.

El regidor de l'Ajuntament de Berga Ivan Sánchez va donar les gràcies a les entitats que treballen per combatre l'estigma en salut mental i va recordar el compromís del consistori amb la desapareguda Manela Quesada per seguir treballant en aquesta causa. «Hem d'aconseguir que, d'aquí a uns anys, l'estigma sigui un record i ja no existeixi», va dir.

Els treballs que omplen l'escala de la biblioteca Ramon Vinyes i Cluet de Berga es podran veure durant tot el mes en horari d'obertura de l'equipament. S'espera que en la inauguració de Puig-reig pugui estrenar-se també l'obra musical que ha creat un dels grups del projecte.