Olvan reparteix el tradicional arròs de Sant Sebastià, aquest any en diumenge

Olvan celebra demà la festa de Sant Sebastià amb el repartiment del tradicional arròs com a acte central. La festa, que recorda l'antic àpat dels pobres, manté any rere any el poder de convocatòria amb persones del municipi i de pobles veïns. Enguany s'espera que, com que el dia 20 de gener coincideix en diumenge, l'afluència sigui superior que si se celebrés entre setmana, que no és dia festiu. Les activitats s'iniciaran amb la missa i el concert a càrrec de la Coral Estel i posteriorment, pels volts de les 2, s'iniciarà el repartiment de les prop de 2.000 racions d'arròs.