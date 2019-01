El Patronat de la Patum endarrereix la renovació dels vestits dels gegants

El Patronat de la Patum ha decidit posposar la renovació dels vestits dels gegants de la festa. L'ens ha preferit posar a concurs el projecte per a la confecció del nou vestuari per a les parelles dels gegants de la Patum un cop passi aquest Corpus, coincidint amb l'inici del proper mandat polític, després de les eleccions que se celebraran el maig.

Tot i que el projecte està a punt per sortir a concurs, els membres del Patronat, entre els quals també hi ha els representants del govern i de la resta de partits polítics del consistori, han preferit deixar-lo al damunt de la taula en espera de la celebració dels comicis del maig. La voluntat de l'equip de govern de la CUP és que la renovació dels vestits dels gegants vagi acompanyada d'un procés de participació popular en què la ciutadania hi pugui dir la seva. Tenint en compte que enguany hi ha eleccions i que el futur polític de la ciutat és incert, el patronat ha decidit esperar perquè sigui el nou govern -de la CUP o del color que sigui- qui tiri endavant el projecte definitivament. Segons fonts municipals, el projecte està a punt i inclou aquesta part de participació ciutadana, però s'ha preferit esperar perquè realment pugui tirar-se endavant un cop hi hagi el nou govern en marxa.

La renovació del vestuari dels gegants té un pressupost al voltant dels 35.000 euros, i és per això que es requereix un concurs públic per fer efectiva la compra. Tal com ja es va anunciar en el seu moment, aquest concurs recollirà unes directrius que determinaran com han de ser els vestits, amb l'objectiu que els dissenyadors i empreses que s'hi presentin mantinguin les directrius que van d'acord amb la imatgeria. La intenció de l'actual equip de govern era poder estrenar els vestits dels gegants per la Patum del 2020, però amb l'endarreriment del concurs, ara mateix no queda clar quins seran els terminis.



El darrer canvi, el 2009

La darrera vegada que els gegants de la Patum van estrenar vestits nous va ser el 2009, amb la incorporació d'elements de la vestimenta que va estrenar-se l'any 1957 i que va deixar-se de dur l'any 1978. La roba, que van estrenar les dues parelles de gegants de la Patum gran i les dues de la Patum infantil, va conservar, però, els colors de les peces que s'utilitzaven fins al 2009. Un altre canvi significatiu va ser la renovació de les sanefes a les franges del capdavall de les faldilles, però amb les mateixes tonalitats. Tot i que els vestits estrenats fa una dècada van mantenir el material –també són de vellut– i el color vermell fosc del gegant nou, el vermell més clar del gegant vell i el verd de la geganta nova, es van canviar lleugerament els colors de la geganta vella. Si finalment es tira endavant el concurs, els actuals vestits de la imatgeria festiva hauran tingut un ús de poc més d'una dècada. El darrer vestuari s'havia utilitzat 21 anys.



Casa de la Patum

Tal com ja va explicar Regió7, i segons les informacions que es van donar a conèixer en la darrera reunió del Patronat de la Patum, l'Ajuntament de Berga ha hagut d'instal·lar dos deshumidificadors a la Casa de la Patum, pel valor total de prop de 5.000 euros, per pal·liar un problema d'humitat causat especialment per nous episodis de les endèmiques goteres que afecten l'edifici des de fa uns anys. La instal·lació d'aquests aparells ha comportat la disminució de la humitat, que era del 60% el dia que s'hi van posar i que ha passat al 42-46 % avui dia. Segons el consistori, la humitat no ha d'haver afectat de forma irreversible els elements de la festa. També es preveu posar en funcionament un calefactor, per augmentar la temperatura fins a 18-20 graus.