La segona edició de la Milla Urbana omplirà demà els carrers de Gironella

El Centre Alpí de Gironella, l'Ajuntament de Gironella i la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya ho tenen tot a punt per a la segona edició de la Milla Urbana de Gironella, que tindrà lloc demà, diumenge, pels carrers del municipi del baix Berguedà.

La sortida de la prova esportiva serà a les 11 del matí a la plaça de Pi i Margall de Gironella. Les inscripcions es poden fer de manera anticipada al bar Skitx o a Costa Esports Gironella, o bé, una hora abans de la prova, al mateix lloc de la sortida. El preu és de 8 euros per a federats i 10 per a la resta. És per a majors de 15 anys.