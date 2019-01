Una vintena de parelles lluiten contra l´estigma en salut mental a través de l´art

Millorar la qualitat de vida de les persones que tenen un trastorn mental a través de l'art i, a la vegada, lluitar contra l'estigma en salut mental. Aquests són dos dels objectius principals del projecte Parelles Artístiques, que fa tretze anys que camina i que té presència al Berguedà des del 2013. La biblioteca Ramon Vi-nyes i Cluet de Berga acull la primera inauguració d'aquesta edició –la quarta que se celebra al Berguedà–, que serà itinerant i passarà per les biblioteques de Puig-reig i Gironella en els propers mesos.

Tal com ha explicat la tècnica del Consell Comarcal del Berguedà Rosa Genovès, al projecte hi han participat prop de 200 artistes d'arreu de Catalunya, amb la creació d'un centenar d'obres. Al Berguedà, en la quarta edició que s'hi desenvolupa, hi han pres part 23 parelles diferents que han compartit el procés creatiu d'una obra d'art. Tal com recordava Genovès, el projecte va néixer del col·lectiu Osonament, a la comarca d'Osona, i en els darrers anys s'ha estès per tot el territori a través de les entitats que treballen en l'àmbit de la salut mental. La iniciativa ha tingut acollida i es valora positivament la seva funció: desenvolupar les capacitats creatives de les persones que pateixen algun trastorn i, a la vegada, fer vincles amb altres persones, amb l'objectiu d'activar i generar una rutina, en aquest cas, a través de la creació d'una obra.

El projecte s'inicia amb la creació de les parelles. Cadascuna està formada per un artista professional i un altre d'amateur. La característica principal és que un dels dos està diagnosticat d'algun trastorn o addicció pels serveis de salut mental. A partir d'aquí, amb una persona de referent que al principi situa i presenta els dos components de la parella, s'inicien trobades per desenvolupar una obra. A banda del resultat, un dels processos més importants del projecte és el desenvolupament i els vincles i les rutines que es generen al llarg de la creació de l'obra. Així ho van posar de manifest aquesta setmana alguns membres de les parelles que participen a la iniciativa. «Més enllà de fer l'obra, podem dir que ens hem fet amigues, que anem a caminar, que quedem per parlar...», explicaven Teresa Font i Francesca Martínez, una de les parelles d'enguany.

Els representants de les entitats i col·lectius que col·laboren en el projecte asseguren que la continuïtat d'aquesta iniciativa és necessària pels bons resultats que ha demostrat aportar. Així ho explicava aquesta setmana, en la presentació, Josep Tristany, en nom de les Germanes Hospitalàries, que gestionen serveis en l'àmbit de la salut mental al Berguedà. «Són projectes que suposen una lluita efectiva contra l'estigma i, a més a més, a través de l'art, permeten donar expressivitat a la salut mental» i a les persones que n'estan diagnosticades.

La iniciativa té des del primer any la implicació de la fundació de l'antiga Caixa Manlleu i, en el cas del Berguedà, de totes les entitats que formen part de la comissió de salut mental del Berguedà, que juntes han impulsat el projecte Stop Estigma Salut Mental al Berguedà amb la voluntat de superar la barrera que troben en la societat les persones diagnosticades, principalment per entrar al món laboral o per tirar endavant el seu dia a dia sense ser rebutjades.

El projecte de Parelles Artístiques ha tret a la llum, enguany, 23 obres diferents: pintura, ceràmica, poesia i fins i tot música. Segons els seus responsables, «els participants desenvolupen la disciplina amb la qual se senten més còmodes ». Des del 2013 la iniciativa ha tingut continuïtat a la comarca cada dos anys, i una de les principals demandes dels participants és la possibilitat que aquest projecte tingui una periodicitat anual. En aquesta línia, els tècnics i entitats estan valorant la possibilitat, tot i que asseguren que comporta molta feina i no hi ha gaires recursos. «Fem una crida als voluntaris, perquè els berguedans col·laborin amb entitats com aquestes», va demanar la nova consellera d'Atenció a les Persones, Anna Maria Serra.

Després de les tres exposicions al Berguedà i una de col·lectiva, a Barcelona, amb la resta de participants de Catalunya, les obres se subhastaran en un sopar solidari a l'octubre.