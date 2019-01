Castellar de n'Hug renova la sala d'actes del consistori i crea més aparcaments

L'Ajuntament de Castellar de n'Hug està a punt de finalitzar les obres de condicionament i millora de la sala d'actes del consistori. Paral·lelament, recentment ha acabat una altra actuació important per al municipi: la creació d'un aparcament per a autocaravanes a l'antic espai del camp de futbol. Les dues actuacions han tingut un cost total de 83.000 euros i han estat finançades per la Diputació de Barcelona i la Generalitat, respectivament.

Les obres de condicionament i millora de la sala d'actes del consistori han consistit en la rehabilitació de l'antiga sala d'actes tot millorant-ne les instal·lacions per convertir-la en un espai més polivalent per a la celebració d'actes institucionals i també populars.

L'actuació ha consistit en la renovació dels tancaments de la sala, i en la col·locació de parquet i de sistema de calefacció, que fins ara no n'hi havia. Paral·lelament s'han renovat els lavabos. El projecte també ha inclòs l'adequació d'un espai per realitzar-hi projeccions, així com l'adquisició de nou mobiliari perquè a la sala s'hi puguin desenvolupar reunions, jornades, tallers i conferències. El cost de les obres ha estat de 35.000 euros i han estat subvencionades per la Diputació de Barcelona.

La segona de les obres ha consistit en l'asfaltatge de la carretera d'accés a l'antic camp de futbol i la col·locació de la barana de fusta de protecció de la carretera. Aquesta actuació s'emmarca dins del projecte de creació d'un aparcament per a autocaravanes en aquest antic camp de futbol. Un projecte important per al municipi, a causa de la manca d'un espai ben condicionat per a aquests vehicles. El projecte ha tingut un cost de 48.000 euros i ha estat subvencionat pel departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.



Nou fullet turístic

Per altra banda, l'Ajuntament de Castellar de n'Hug ha editat un nou fullet turístic que inclou les rutes del municipi i el seu entorn, amb l'objectiu de promoure activitats familiars i de natura entre els visitants al poble. Se n'han imprès 7.000 exemplars.