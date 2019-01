El Consell ofereix ajuda per iniciar un taller de psicomotricitat a Puig-reig

El Consell Comarcal ofereix suport per iniciar un taller de psicomotricitat vivenciada a Puig-reig. Segons fonts de l'ens comarcal, la psicomotricitat ajuda l'infant a créixer de manera equilibrada en totes les àrees del seu desenvolupament.

Des de ja fa uns anys, diferents professionals de l'Associació Pro-Disminuïts Psíquics del Berguedà i l'Oficina d'Inclusió social del Consell Comarcal del Berguedà col·laboren per tirar endavant activitats inclusives, sota el títol d'Espai viu inclusiu. En un primer moment es va començar per poder oferir un suport específic a infants per anar a la piscina, en el cas d'infants escolaritzats a l'escola ordinària que, per la seva situació de mobilitat, requereixen el suport d'un fisioterapeuta per entrar a l'aigua. També a través d'aquesta col·laboració s'ha pogut promocionar la hipoteràpia, reduint una mica la despesa per a les famílies. És una activitat que l'entitat fa molt de temps que promou i que ha tingut uns beneficis molt directes en els participants.

Seguint aquesta línia d'activitats que poden ajudar al desenvolupament dels infants, però tant els que poden tenir alguna discapacitat com els que no, aquest curs es va oferir a l'escola Sant Joan i a Gironella l'activitat de psicomotricitat vivenciada.

La psicomotricitat és una activitat molt habitual ens els infants, però l'activitat que es proposa en aquest cas «inclou una mirada integral de l'infant i té en compte la part motriu, cognitiva, emocional i relacional».

Amb la suma d'esforços de l'Ajuntament de Puig-reig, el Consell Comarcal del Berguedà i l'Associació Pro-Disminuïts Psíquics del Berguedà, s'ofereix un taller de 10 sessions a infants de P-3 a P-5 i es farà els dimarts del 5 de febrer al 9 d'abril, a l'espai Educa't. El taller té un cost de 50 euros per infant i tindrà el suport econòmic del Consell Comarcal i la Diputació de Barcelona.

Totes les persones que estiguin interessades a apuntar-s'hi o demanar més informació poden fer-ho a a través del telèfon 679037818 o del correu electrònic espaiviu@apdpb.org.