Una empresa casserrenca beca vint esportistes per assolir els seus reptes

La branca esportiva de l'empresa berguedana Advanced Sport & Nutritions Lab (AS&NL) beca una vintena d'esportistes d'arreu de Catalunya per ajudar-los a assolir els seus reptes. El laboratori, instal·lat a Casserres des del 2012, ha impulsat unes ajudes destinades a atletes de tot el territori, de diversos àmbits i nivells diferents, amb la voluntat de donar a conèixer els productes que ells elaboren i, a la vegada, ajudar-los a cobrir les seves necessitats en l'àmbit esportiu.

Advanced Sport & Nutritions Lab es dedica al disseny i la producció de complements alimentaris destinats principalment a esportistes, per a una millor recuperació de músculs, articulacions o lligaments dels esportistes després de realitzar esforços físics, així com també per ajudar en la prevenció de lesions. Després d'estar en contacte amb diversos esportistes que per prescripció mèdica fan ús d'aquests productes, l'empresa berguedana –que funciona des del 2012– ha volgut fer un pas més i becar alguns esportistes que ja coneixen els seus productes, i trobar-ne de nous per fer créixer el cercle. D'aquesta manera ho han explicat Oriol Hontangas i Pol Rodríguez, els dos responsables de la branca esportiva d'AS&NL.

Tal com han detallat, l'objectiu no és fer un patrocini «que simplement es tracta d'un intercanvi d'interessos», sinó «intentar cobrir les necessitats d'aquests esportistes i ajudar-los a assolir els seus reptes», ha concretat Rodríguez. «Alguns potser únicament amb els productes, d'altres derivant-los a un traumatòleg, o d'altres fent-los un seguiment d'una setmana per veure quines són les necessitats». En aquest sentit, han explicat que s'han buscat perfils diversos d'esportistes, «per no tenir únicament grans campions, sinó poder disposar d'un ventall més ampli amb l'objectiu de donar a conèixer la nostra marca i tasca, i realment donar suport als que ho necessiten».

La beca consisteix a oferir diversos serveis a una vintena d'esportistes, entre els quals n'hi ha del Berguedà i també de la resta del territori. Alguns reben els productes que elabora l'empresa per millorar el seu rendiment, d'altres rebran sessions de seguiment i alguns també suport mèdic per a revisions o tractaments de recuperació.

Jornada per als esportistes

Per donar a conèixer entre aquests atletes com funciona l'empresa, quins són els productes que s'elaboren i quines són les seves característiques, AS&NL ha organitzat per al dissabte 2 de febrer una jornada a la qual assistiran els esportistes becats amb la voluntat de fer-los una sessió específica, a porta tancada, exclusivament per a ells. Tal com ha explicat Oriol Hontangas, la sessió s'iniciarà amb una visita a les instal·lacions de l'empresa, situada a Casserres, on es farà una explicació dels productes que s'elaboren, com es fabriquen i quines són les seves propietats i utilitats, per als que encara no les coneguin.

A més a més, hi haurà xerrades amb professionals esportius i mèdics sobre la prevenció de lesions, entre d'altres. La jornada finalitzarà amb un dinar amb tots els assistents. Properament està prevista una segona jornada on els esportistes puguin convidar gent.