La Farsa porta «El diari d'Anna Frank» al teatre Conservatori de Manresa

L'Agrupació Teatral La Farsa de Berga actuarà, per primera vegada, en la programació estable del Kursaal de Manresa. Serà el proper 5 de maig amb la posada en escena d' El diari d'Anna Frank, el muntatge que va estrenar l'entitat berguedana la temporada passada. La directora de la producció, Angelina Vilella, s'ha mostrat molt «il·lusionada» d'haver rebut l'oferta dels responsables de la programació del Kursaal per incloure La Farsa dins de les propostes teatrals per a aquest 2019.

Vilella ha explicat a Berguedà Setmanal que els responsables de la programació del Kursaal van interessar-se per veure una de les funcions d' El diari d'Anna Frank que La Farsa va realitzar el juny de l'any passat al Teatre Municipal de Berga. Al cap d'unes setmanes, «vam rebre una gran sorpresa», relata Vilella: «ens van demanar si estàvem disposats a portar el muntatge a Manresa». L'entitat pràcticament no s'ho va haver de pensar. «Tot i que ens feia dubtar si era possible traslladar tot el muntatge i l'escenografia a un altre teatre, finalment ho vam acceptar, perquè és una oportunitat», explica la directora. «Ens han tractat molt bé i ens han posat totes les facilitats», ha reconegut.

Vilella recorda que no és habitual que La Farsa pugui portar les seves produccions fora del Teatre Municipal, el seu escenari habitual, «perquè són muntatges molt complexos pel que fa als decorats. Normalment hi ha molta feina en l'escenografia i és molt difícil poder-la transportar per fer un dia una funció en un altre espai». Tot i que amb El diari d'Anna Frank van presentar també un muntatge escenogràfic que al darrere té moltes hores de feina, han apostat per poder-lo traslladar a Manresa amb una funció especial al teatre Conservatori que l'elenc ja espera amb ganes. «Hem tornat a començar els assajos amb molta il·lusió i per recuperar l'escenografia farem una funció a Berga el cap de setmana abans, el 27 d'abril. Llavors ens endurem les peces, com si es tractés d'un trencaclosques, cap a Manresa», ha bromejat Vilella.

La directora del muntatge creu que «els responsables del Kursaal van valorar la feina que hi havia darrere d'aquesta obra, i els va convèncer per programar-la al seu teatre, això ens fa estar molt contents», diu. En aquest sentit, considera que «és important que la feina de La Farsa surti de les fronteres del Berguedà, perquè d'aquesta manera tenim la possibilitat de donar-nos a conèixer més enllà de casa nostra».

Vilella recorda que l'estrena d' El diari d'Anna Frank a Berga va ser un «èxit. És una obra potent i vam treballar-la molt, i això ens ha portat bons resultats com aquesta possibilitat d'exportar el muntatge», afirma.

El text que La Farsa va portar a escena el juny passat i que repetirà aquesta primavera és l'adaptació al teatre de Frances Goodrich i Albert Hackett, traduïda al català per Josep Maria Carreras. Vilella ha avançat que no hi haurà canvis en la producció, tot i que sí que s'hauran d'adaptar alguns elements a l'escenari del teatre Conservatori.