La Patum acceptarà administradors sols si no es troben les quatre parelles

Les parelles interessades en ser els administradors de la Patum d'enguany ja poden presentar les seves sol·licituds. L'Ajuntament de Berga ha obert el termini amb una revisió dels criteris de valoració i una campanya informativa per aconseguir que hi hagi més persones interessades en ocupar aquest càrrec que històricament anava lligat a les festes de barris que se celebraven per Corpus a la ciutat, des de, com a mínim, fa 400 anys. Una de les principals novetats en el procés d'elecció dels administradors, és que si no es troben quatre parelles, s'acceptaran persones soltes, que es presentin a títol individual, és a dir, sense la necessitat de ser dos membres.

La regidora de Patum, Mònica Garcia, ha explicat a Berguedà Setmanal que en els darrers anys han tingut dificultats per trobar les quatre parelles d'administradors de Patum -que també participen a la festa dels Elois. És per això, explica que es va proposar «reforçar la informació i donar a conèixer d'una manera més directa que suposa ser administrador, les obligacions que comporta i els requisits que es necessiten per presentar-s'hi», ha dit. A la vegada, també s'ha optat per revisar els criteris de valoració i els barems que s'utilitzen a l'hora d'escollir les parelles. Les parelles que es presenten per ser una de les quatre que representen els antics barris van sumant punts, més o menys, segons una taula de barems. Fins ara, es tenia molt en compte si els membres de la parella havien nascut a Berga. Aquest punt s'ha eliminat i es valorarà, únicament, el lloc de residència dels membres de la parella, i a més a més, la seva vinculació a les entitats berguedanes. En aquest punt, s'hi ha afegit que els membres de la parella hagin estat implicats en el teixit associatiu berguedà en algun moment dels darrers cinc anys i no en el moment de presentar-se, per ser més flexibles.

Un dels punts que es manté als criteris de valoració és el del matrimoni, tot i que Garcia ha volgut deixar clar que no estar casat «no resta punts, sinó que simplement, no en suma». Des de ja fa uns anys, no és necessari estar casat per ser administrador «tot i que molta gent té associada una imatge molt concreta: que els administradors han d'estar casats o mantenir una relació sentimental, però no és així», ha dit.

La principal novetat és que si passat el termini de presentació de sol·licituds, el 31 de març, no s'han trobat les quatre parelles, s'obrirà un període extraordinari en el qual s'hi podran presentar persones a títol indidivual, sense la necessitat de fer-ho en parella. En aquest cas, posteriorment, aquestes persones s'agruparan de dos en dos per a representar un dels barris o els que facin falta. «Si per exemple, només es presenten tres parelles, la restant es buscarà amb persones que s'hagin presentat soltes», ha aclarit. Garcia ha volgut recordar que històricament hi ha hagut «mil maneres» d'escollir els administradors, i que antigament ja n'hi havia hagut de solters o, fins i tot, algun any no se n'havien trobat. De totes maneres, ha assegurat que el govern de la CUP vol mantenir aquesta figura representativa perquè «són el record que ens queden de les antigues festes populars dels barris que se celebraven a Berga durant el Corpus».