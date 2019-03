El Club Esquí Berguedà fa 90 anys en plena forma amb un ventall creixent d'activitats

El Club Esquí Berguedà celebra avui, dissabte, el norantè aniversari. L'entitat arriba a aquesta edat en plena forma amb 800 socis, una de les xifres més altes de les últimes dècades, i una diversitat d'activitats que evidencien la seva identitat com alguna cosa més que un club d'esquí. De fet, aquesta denominació, que no fa justícia a la seva realitat, és tan sols l'herència de l'època del franquisme, que la va obligar a canviar-se el nom perquè l'original Centre Excursionista de Berga resultava sospitós com a planter de catalanistes.

El club, que cobra una quota anual de 25 euros, ofereix un ventall divers d'activitats esportives i socials que mouen cada setmana centenars de practicants per la comarca, la Cerdanya i la resta del Pirineu. Com a esports d'hivern, l'entitat té seccions d'esquí alpí, esquí de fons i esquí de muntanya, cúrling i múixing. Els esportistes de cúrling s'entrenen i competeixen a Puigcerdà, on es desplacen setmanalment. També té seccions de temporada de vòlei i vòlei platja. També organitza una extraescolar de muntanya en diverses modalitats esportives, així com competicions com ara la Berga-Rasos-Berga, unes estades esportives de muntanya a l'estiu, i un curs d'escalada infantil i juvenil. Si bé són menys actives, l'entitat també té la secció d'espeleologia i la de cultura, que organitza activitats com ara presentacions de llibres. És dels clubs amb més membres de la capital del Berguedà i, pel que fa a l'organització d'activitats, dels més actius. El club té local propi d'uns 200 metres quadrats al carrer de Pío Baroja –que inclou un rocòdrom–, que actua com a centre social per als seus membres, que s'hi reuneixen i fan activitats periòdicament gràcies a un horari fix d'obertura de 7 a 9 del vespre de dilluns a divendres. El local també disposa d'una biblioteca registrada a la xarxa de biblioteques de la Federació Catalana i amb el contingut catalogat.



Esportistes interdisciplinaris

El president de l'entitat, Miquel Batriu, ha explicat que el futur del Club Esquí Berguedà passa per «consolidar el volum d'activitats i seccions que tenim amb la molta gent jove que les està tirant endavant i apostar per la formació. De fet, un dels objectius és que la gent que és al club provi altres modalitats per fidelitzar els socis, ens agradaria ajudar a crear esportistes més complets i interdisciplinaris, perquè la persona que és activa i que s'apunta a un curs d'esquí, a la tardor potser li interessarà un curset d'escalada i unes estades esportives de muntanya amb gent tecnificada que hi aporta coneixements». En aquest sentit, Batriu ha apuntat que el tret diferencial del club és la formació tècnica que ofereix als socis esportistes. Amb aquest objectiu, l'entitat aprofita la imatge d'alguns dels esportistes locals de més renom, com ara Àlex Hernàndez en el món de l'escalada i Clàuia Sabata en l'esquí de muntanya, com a referents per als més joves que entren a l'entitat.

La junta que encapçala Batriu ha plantejat la festa de celebració com un acte de retrobament i homenatge als socis més antics, molts dels quals acumulen més de 50 anys de carnet. De fet, les estadístiques internes assenyalen que hi ha un grup de ben bé una trentena de persones que sumen més de cinc dècades. Per això ha preparat un documental amb un recull de fotografies antigues i actuals que ha anat recollint en els últims mesos entre els socis. Després de la celebració, els participants compartiran un refrigeri.