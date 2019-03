Un llibre recull la poesia del berguedà Josep Fornell

La delegació a Berga d'Òmnium Cultural va celebrar divendres de la setmana passada l'acte de presentació del llibre Ones de nit i d'argent, del poeta berguedà Josep Fornell i Vilella. Fornell, nascut el 1898 i mort el 1964, va ser un poeta, activista cultural i polític que va desenvolupar una gran tasca en els camps de la música i el teatre. Amb la proclamació de la República, el 1931, també es va destacar com a membre de l'Ateneu Catalanista Republicà de Berga i com a membre d'ERC.

El llibre és el fruit d'un llarg període de preparació entre la família i l'editor, que finalment s'ha traduït en un volum que recull la seva creació poètica. L'acte va omplir la sala de plens municipals.