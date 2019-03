El pla d'ajuda en l'ocupació s'amplia a les dones víctimes de violència

El Consell Comarcal ha decidit reeditar i ampliar el projecte Eina Ocupació de suport en la recerca de feina als col·lectius més vulnerables de la societat. Així, en aquesta tercera edició, els seus responsables n'han augmentat la dotació econòmica, hi han inclòs el col·lectiu de dones víctimes de violència de gènere i han ampliat els terminis dels contractes laborals.

El Consell ha aprovat el programa Eina Ocupació 2019 amb nous paràmetres amb l'objectiu final d'ajudar les persones vulnerables de la societat, els que tenen el certificat de discapacitat, i ara també les dones víctimes de violència, a trobar una feina estable. Així, amb el nou dossier, els contractes hauran de tenir una durada mínima de sis mesos i màxima d'un any. També, les empreses s'hauran de fer càrrec del 20% del salari mínim interprofessional que rebrà el treballador, en comptes del 10% que havien d'assumir en l'edició de l'any passat. La dinàmica d'ampliació del programa també s'ha aplicat en els col·lectius en què els Serveis Socials de la comarca han de cercar les persones sense feina. Tant és així que aquesta vegada el programa també beneficiarà les dones que hagin estat víctimes de violència de gènere. La consellera responsable de l'àrea, Anna Maria Serra, ha explicat que «des del Consell vam considerar que, a part de donar una ajuda directa que no aporta res substancial, també estaria bé donar una eina a aquestes persones. És una eina que, si s'encara bé adequant cada perfil, pot esdevenir una via d'entrada al circuit del món laboral». Serra ha explicat que un dels factors que l'han empès a reeditar el programa és el fet que l'any passat es van poder concretar vuit contractes laborals en el programa d'Ocupació i dos en el d'Autoocupació, que beneficiava autònoms i que aquest any no es repetirà. D'aquests vuit contractes, tres s'han consolidat, i corresponen a persones vulnerables que han aconseguit una feina estable.

Una altra de les novetats d'aquesta edició és que el Consell Comarcal ha incrementat la dotació econòmica fins a 50.000 euros. En aquest sentit, Serra s'ha mostrat confiada que es puguin invertir tots els diners previstos perquè això voldrà dir que s'ha ocupat un bon grup de persones sense feina. Per tal d'incrementar les possibles vies de contacte per a aquestes persones potencialment beneficiàries del programa, el Consell Comarcal admetrà també aquest any candidats proposats per les mateixes empreses. Aquests candidats hauran de superar l'avaluació de les tècniques dels Serveis Socials, que analitzaran la seva situació personal i econòmica.