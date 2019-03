Sant Vicenç d'Obiols fusiona l'art romànic amb la música electrònica nova

L'Ajuntament d'Avià i Konvent s'han coordinat per activar avui, dissabte, una proposta cultural que combina l'art romànic amb la música electrònica. La proposta marca el tret de sortida dels actes culturals del municipi que enllaçaran amb el certamen BAT de Fotoperiodisme Documental que se celebrarà durant l'estiu. En la iniciativa d'avui, la banda Balago oferirà una sessió de música electrònica a l'església de Sant Vicenç d'Obiols. Segons han explicat els responsables de Konvent, «el municipi d'Avià es presenta com un entorn idoni per a noves propostes culturals, la voluntat de canvi ha generat, per exemple, iniciatives innovadores sobre les polítiques energètiques amb la incentivació de l'energia de procedència de fonts renovables. En aquest entorn obert al progrés, s'hi suma l'espai del Konvent de Cal Rosal, un espai excepcional, molt vinculat a la memòria històrica de les colònies industrials del Berguedà i que treballa com a centre d'art contemporani i residència creativa». Balago, grup de la Garriga, va ser al festival Sónar presentant una evolució electrònica que busca nous camins a partir de l'experimentació. El concert de música electrònica experimental a Sant Vicenç d'Obiols començarà a les set de la tarda.