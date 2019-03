Unió de Pagesos va a les escoles a fer pedagogia sobre el món agrari i rural

Unió de Pagesos del Berguedà ha tancat aquest mes de març el programa de cinc xerrades que membres sindicalistes han ofert a escolars de sisè de primària de Berga i Avià amb l'objectiu d'acostar-los el sector agrari.

Els pagesos, «convertits en conferenciants per un dies», segons han remarcat des del sindicat, han assegurat que totes les xerrades «han despertat un gran interès per part de l'alumnat sobre qüestions com ara en què consisteix l'ofici del pagès, el processament dels aliments fins al seu consum o la convivència entre les tasques agràries i les activitats que es desenvolupen al medi rural».

Les escoles que han participat en aquest cicle de xerrades han estat les de Sant Joan, Valldan, Xarxa i Vedruna de Berga, i l'escola Santa Maria d'Avià. Des del sindicat Unió de Pagesos han avançat que la bona rebuda de les xerrades ha fet pensar als seus responsables de proposar-ne una segona edició amb altres centres educatius de la comarca.

El projecte va sorgir d'Unió de Pagesos del Berguedà «com una mesura per fer pedagogia davant la reiteració de conductes incíviques amb les quals topa la pagesia de la comarca en el seu medi de treball; es tracta de fets que ja no només vulneren la propietat privada sinó que sovint suposen un greuge important a l'activitat professional agrària: gossos voltant lliures pels camps, poc respecte per la ramaderia extensiva, danys que ocasiona la celebració de proves esportives, cotxes que aparquen on volen...», explica UP.