Berga recull els quadres per a l'Exposició Col·lectiva al Casino

L'Ajuntament de Berga ha iniciat la preparació de la nova edició de l'exposició anual col·lectiva de pintors berguedans Memorial Jacint Codina, amb la recepció de les obres. L'exposició col·lectiva, que arriba a la 69a edició, ha esdevingut un punt de trobada entre creadors de les arts plàstiques i, alhora, un aparador en el qual poden fer arribar les seves obres al gran públic, segons han explicat des del mateix Ajuntament. La mostra, impulsada per la regidoria de Cultura, s'inaugurarà el 14 d'abril i quedarà oberta fins al 5 de maig a la Sala Casino de Berga, a la Ronda de Queralt número 15. El consistori ha rebut les obres participants fins a aquest divendres i ara procedirà a l'organització de la galeria. Una vegada inscrits, els quadres s'han de portar a la Sala Casino, el trasllat de les quals es podrà fer els pròxims dies 8 i 9 d'abril, de dos quarts de set de la tarda a dos quarts de nou del vespre, segons han remarcat des de l'Ajuntament. En aquest sentit, els organitzadors de la mostra han recomanat a tots els participants que les obres siguin de recent creació, en la mesura que sigui possible. Igualment, la mida de les obres no pot ser superior a 73 x 60 cm, segons el sistema de mesura internacional dels bastidors que s'utilitza per fixar les teles. En aquest sentit, es demana que els quadres es presentin sense marc i, en cas contrari, es proposa que els marcs siguin lleugers. Les obres que siguin més grans d'aquestes mides no es podran penjar. Els dies 6 i 7 de maig els pintors podran recollir les obres.