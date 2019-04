Un jove actor de la Pobla fa el salt al Club Super3 com a aprenent de mag

A casa, els pares li diuen una vegada i una altra que acabi els estudis de Biologia, que els té a punt d'acabar, però ell veu que la carrera com a actor, quasi sense ni planejar-ho, li ha donat un impuls sobtat. Hug Casals té 22 anys i és fill de la Pobla de Lillet, on va començar pel seu compte una trajectòria d'actor que ara no sap cap on el portarà.

Després de les primeres actuacions a la Pobla amb el ball del moliner i també portant visitants als Jardins Artigas, i d'actuar amb el grup de teatre de la facultat, va enviar el currículum a una agència per l'avís d'un amic. A través de l'agència ha estat fent publicitat i també ha pres part com a actor en la sèrie Benvinguts a la família. El setembre l'agència va convocar un càsting per buscar un personatge per a una nova secció del Club Super3 i en va aconseguir el paper. Aquesta última setmana s'ha estrenat i està resultant un èxit. Dona vida a en Marc, l'ajudant maldestre del mag Wowzzy Baboom, que ensenya trucs als nens. Casals reconeix que tot ha anat molt ràpid: «Tan sols he fet dos càstings per a ficció i als dos m'han agafat, no ho havia previst gens això, de fet, tot el que he anat fent m'ha anat sortint sobre la marxa, tot m'ha vingut en un interval de temps molt curt». Casals explica el seu nou personatge al Club Super3: «És com l'aprenent de màgia però és un maldestre, i per més que ho intenta, no ho aconsegueix i els trucs no li surten, però creu que estant en companyia del Wowzzy arribarà a ser un gran mag, però sempre acaba sent la rata de laboratori que rep tots els trucs del mag i li passen mil coses». En Marc comparteix programa amb el mag Wowzzy i la seva germana, que ha estat convertida en llauna. L'actor de la Pobla remarca que «estic molt il·lusionat, però tot ha passat tan ràpid que no he tingut temps d'assimilar-ho, no soc conscient de tot el que m'està passant, però que duri».

Pel que fa als seus plans a curt termini explica que, «home, la carrera de biologia l'acabaré perquè ja estic, però ara per ara ja veig què és el que m'agrada més i cap on tiraré».